Mercato ASSE : Soucasse avoue des mauvais choix l'été dernier

L’ASSE a raté son début de saison dernière, en grande partie à cause du recrutement. Dans un entretien avec les médias, Jean-François Soucasse a avoué l’erreur commise pendant le mercato d’été 2022, à la suite de la relégation en Ligue 2. « L’année dernière, on avait un nouveau staff, de nouveaux joueurs […]. La vérité c'est qu’on a fait des erreurs […]. On n'a pas fait que de bons choix », a-t-il reconnu.

Parmi les joueurs recrutés l’été dernier, Jimmy Giraudon, Lenny Pintor, Matthieu Dreyer (gardien de but), Dylan Chambost, Léo Pétrot, Victor Lobry, Mathieu Cafaro, Benjamin Bouchouari et Anthony Briançon. Plusieurs d’entre eux, notamment les trois premiers, ont été décevants pendant la première moitié de l’exercice. Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne avaient dû recruter un nouveau portier, Gautier Larsonneur, ainsi que des joueurs plus aguerris au haut niveau : Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Niels Nkounkou, Kader Bamba et Lamine Fomba, pendant le mercato hivernal. Et ce choix a permis à l’ASSE de se maintenir, alors que l’équipe de Laurent Batlles était la lanterne rouge fin décembre 2022.

Le président exécutif de l’ASSE explique ce qui s’est réellement passé. « Notre plus grosse erreur, c'est l’estimation de la Ligue 2. Ce que nous n’avons pas mesuré c’était la difficulté de ce championnat. Il y a eu un temps d’adaptation, des choix qu’on a fait qui ne se sont pas avérés pertinents. Il a fallu d'abord les reconnaître et ensuite les rectifier (pendant le mercato de janvier 2023, ndlr). »

Jean-François Soucasse : « On a anticipé cette saison »

Pour la saison 2023-2024, le dirigeant stéphanois estime que l'ASSE tente de surfer sur la dynamique de la fin de saison dernière. Il avoue avoir tiré les enseignements, ce qui lui a permis d’anticiper pour le marché de cet été. « Aujourd’hui, on a capitalisé sur les erreurs qu’on avait faites. On essaye de capitaliser sur une dynamique mise en place. Il y a eu les levées d’options d'achat (Nkounkou et Cafaro, ndlr), l'accord avec Charbonnier. On a remplacé assez vite Jean-Philippe Krasso par Ibrahim Sissoko. Il y a eu l’arrivée de Dylan Batubinsika aussi. Cette saison, on est dans la stricte opposée de ce qu’on a fait l’année dernière. On a anticipé », a rassuré Jean-François Soucasse.