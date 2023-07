Après avoir acté plusieurs signatures depuis le début du mercato estival, l'OM continue de se renforcer avec l'arrivée officielle d'un attaquant.

Mercato OM : Ismaïla Sarr signe à Marseille

Le dossier aura été bouclé en moins de 48 heures par Javier Ribalta et Pablo Longoria. À l'issue de négociations rapides avec Watford, l'OM est parvenu à trouver un accord pour s'attacher les services d'Ismaïla Sarr, ailier sénégalais de 25 ans passé par le Stade Rennais de 2017 à 2019. Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, et Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr devient donc la quatrième recrue marseillaise de l'été. Le club l'a annoncé à travers un communiqué officiel via son site internet.

"L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Ismaïla Sarr en provenance du Watford FC. L’ailier s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale." En Angleterre pendant quatre saisons, l'attaquant sénégalais a disputé 131 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 34 buts inscrits et 16 passes décisives délivrées.

Un autre attaquant attendu à l'OM

Pablo Longoria est en train de faire des ravages sur ce mercato estival, et le président marseillais ne compte pas s'arrêter là. La priorité désormais concerne Iliman Ndiaye, l'attaquant sénégalais de Sheffield. Les négociations entre l'OM et le club anglais se poursuivent, et une issue favorable pourrait être trouvée prochainement. L'autre interrogation concerne bien évidemment Alexis Sanchez. Le joueur chilien, libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, n'a toujours pas rendu sa décision à Pablo Longoria malgré la dernière offre conséquente formulée par le président marseillais.

À l'heure actuelle, la tendance penche plus pour un départ de l'attaquant chilien, toujours suivi de près par plusieurs clubs turc et saoudiens. Pour rappel, Alexis Sanchez avait demandé des garanties à l'OM, notamment à propos du mercato estival. Et avec les signatures enregistrées par Pablo Longoria dernièrement, difficile de dire que l'Olympique de Marseille ne répond pas à ses attentes.