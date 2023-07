Après Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM veut également attirer Iliman Ndiaye cet été et le père de l’attaquant de Sheffield a livré un indice sur son avenir.

Mercato OM : Iliman Ndiaye veut revenir s’imposer à Marseille

Après avoir enregistré les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne comptent pas s’arrêter là durant ce mercato estival. Pablo Longoria insisterait ainsi pour recruter l'attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye. Passé brièvement par le centre de formation du club marseillais entre 2011 et 2012, l’attaquant de 23 ans aimerait revenir pour s’imposer sur la Canebière.

D’après les informations de RMC Sport, le discours du président marseillais aurait convaincu l'international sénégalais. À un an de la fin de son contrat avec le club anglais, le natif de Rouen se verrait déjà sous les couleurs olympiennes la saison prochaine. Mais il faudra pour cela parvenir à un terrain d’entente avec les décideurs de Sheffield United. En attendant, c’est le père d'Iliman Ndiaye qui enflamme la toile avec un gros indice sur l’avenir de son fils.

Le père d'Iliman Ndiaye le montre avec le maillot de l’OM

Déterminée à tourner la page Alexis Sanchez, la direction de l’Olympique de Marseille veut absolument recruter Iliman Ndiaye pour l’installer comme l’une des figures de proue du nouveau projet en Ligue des champions, en association avec Pierre-Emerick Aubameyang au coeur de l’attaque phocéenne. Après avoir convaincu le joueur, le président de l’OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Javier Ribalta, s’apprêtent à entamer des discussions avec les dirigeants de Sheffield United. Et même si l’OM s’attend des négociations difficiles, le père du joueur a posté sur son compte Instagram une série de photos de son fils avec le maillot de l’OM sur le dos lorsqu'il était encore petit. Une publication likée par Iliman Ndiaye lui-même et qui a enflammée la toile ce samedi.