Toujours aussi peu actif depuis le début du mercato, le FC Nantes s'était renseigné sur un attaquant de Sochaux, mais la piste est tombée à l'eau.

Mercato FC Nantes : Aldo Kalulu se dirige vers le Partizan Belgrade

Les coups durs s'enchaînent au FC Nantes ces derniers jours. À la recherche de plusieurs éléments pour renforcer l'effectif de Pierre Aristouy, le board nantais essuie de nombreux refus, sans doute à cause d'un projet sportif pas très emballant. Récemment, les dirigeants ont coché le nom d'Aldo Kalulu, attaquant franco-congolais, qui a résilié son contrat avec le FC Sochaux suite aux graves problèmes financiers du club doubiste.

Mais finalement, c'est du côté de la Serbie que le joueur de 27 ans devrait s'engager dans les prochaines heures. En effet, L'Équipe indique ce mardi qu'Aldo Kalulu va s'engager au Partizan Belgrade pour signer un contrat de trois ans. Le quotidien sportif indique que l'ancien attaquant sochalien s'est rendu il y a quelques jours en Serbie pour visiter les installations du club.

Les recrues se font rares au FC Nantes

Hormis l'option d'achat de Mostafa Mohamed qui a été levée pour un peu moins de 6 millions d'euros, ainsi que l'arrivée libre d'Hugo Barbet, le FC Nantes n'a pas accueilli le moindre renfort et cela commence à en inquiéter plus d'un chez les supporters jaune et vert. Déjà spectateurs d'une saison difficile qui a bien failli virer au cauchemar avec une descente en Ligue 2 évitée de justesse, les amoureux du FCN sont de nouveau plongés dans l'inquiétude alors que le prochain exercice n'a toujours pas commencé.

Il reste un peu plus d'un mois aux dirigeants nantais pour faire inverser la tendance en allant recruter quelques joueurs d'expériences qui viendront renforcer l'équipe de Pierre Aristouy, mais à l'heure actuelle, les cibles sont trop peu nombreuses.