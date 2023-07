Fenerbahçe a entamé des discussions concrètes avec l’OM en vue de recruter Cengiz Under. Et le club turc a reçu un signal positif pour ce transfert.

Mercato OM : Cengiz Under ouvert à un retour en Turquie

Fenerbahçe réalise un mercato estival très séduisant avec les arrivées d’Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ou encore Dusan Tadic cet été. Mais la formation turque ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne à présent de recruter un attaquant de l’Olympique de Marseille. Comme annoncé par les médias turcs, Fenerbahçe a bien entamé des discussions avec l’OM en vue de boucler le transfert de Cengiz Under.

Cette approche du club turc n’a pas été repoussée par les dirigeants phocéens, ni par le principal concerné. En effet, selon les informations dévoilées par L’Équipe, Cengiz Under serait ouvert à un retour dans son pays d'origine, où il s'était révélé sous le maillot de Basaksehir. Ce retour en Turquie représente une opportunité pour le joueur de 26 ans de se relancer et de retrouver un environnement familier. L’attaquant turc retrouverait ses repères et pourrait exprimer tout son talent sous les couleurs de Fenerbahçe, d’autant plus qu’il sort d’une saison mitigée à l’OM.

L’Olympique de Marseille attend un joli chèque pour Cengiz Under

Après un passage à l'AS Rome, l'ailier turc avait été prêté à l'Olympique de Marseille en juillet 2021. Lors de sa première saison à l’OM , il avait montré de belles promesses et son potentiel n'était pas passé inaperçu. Ces bonnes prestations à Marseille ont convaincu les dirigeants marseillais de lever son option d’achat fixé à 8,5 millions d’euros. Par la suite, Cengiz Under a connu une baisse de régime la saison dernière avec un bilan de 46 matches pour 5 buts et 6 passes décisives.

En interne, Pablo Longoria et son équipe ne seraient pas opposés à l’idée de le vendre cet été. L’OM attendrait seulement un montant de 16 millions d’euros avant de se séparer de son joueur, dont le bail expire en juin 2025. Reste à savoir si Fenerbahçe répondra favorablement à ces exigences financières. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties.