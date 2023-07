Déjà très actif depuis le début du mercato estival, le Stade de Reims poursuit ses grandes manoeuvres et a officialisé une nouvelle signature.

Mercato Stade de Reims : Azor Matusiwa prolonge jusqu'en 2027

Le Stade de Reims continue de faire son petit marché dans la plus grande des discrétions. Après avoir signé Joseph Okumu, Teddy Teuma, Amine Salama, Oumar Diakité et Reda Khadra, le club champenois a acté ce mardi la prolongation de l'un de ses tauliers au milieu de terrain, Azor Matusiwa.

Le milieu défensif néerlandais, qui a disputé pas moins de 30 matchs de championnat la saison dernière, s'est de nouveau engagé avec le club champenois, signant un contrat valable jusqu'en juin 2027, comme indiqué sur son site internet. "Au club depuis l'été 2021, Azor s'est rapidement imposé comme l'une des pièces maitresses de l'entrejeu rémois. Le milieu de terrain de 25 ans prolonge l'aventure avec le SDR jusqu'en 2027 !"

Le Stade de Reims fait partie des équipes attendues au tournant

Après avoir fini 11e la saison dernière en réalisant une incroyable série d'invincibilité de 19 matchs en championnat, le Stade de Reims de Will Still sera attendu au tournant la saison prochaine. Grâce à la prise de fonction du technicien belge le 13 octobre dernier, de nombreux joueurs du club champenois ont explosé, offrant à leurs supporters des prestations abouties et un jeu séduisant. Malheureusement, la fin de saison a été plus compliquée, sans doute à cause d'une certaine fatigue accumulée depuis de longs mois.

Mais à la reprise du championnat, avec l'effectif que sont en train de construire les dirigeants rémois, nul doute que le Stade de Reims sera au rendez-vous. Et pour se replonger parfaitement dans le bain, les joueurs champenois se déplaceront du côté du stade Vélodrome le week-end du 12-13 août prochain pour y affronter l'OM.