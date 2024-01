Souhaitant quitter le Stade Rennais cet hiver, Nemanja Matic se rapproche de la Turquie. Le Besiktas serait très proche de boucler sa signature.

Mercato Stade Rennais : Le Besiktas vers un accord imminent pour Nemanja Matic

Personne ne sait encore comment ce feuilleton se terminera, mais les tensions sont encore vives entre Nemanja Matic et la direction du Stade rennais. Arrivé l’été dernier à Rennes, l’international serbe souhaite impérativement quitter le club durant ce mercato hivernal. Il semble déterminé à mettre un terme à son aventure les Rouges et Noirs. La question qui se pose à présent est de savoir quelle sera sa future destination. Annoncé un peu partout en Europe, l’ancien joueur de Chelsea espérait rejoindre l’Olympique Lyonnais, qui aurait déjà formulé une première offre pour son transfert. Mais les dirigeants du Stade Rennais n’ont pas l’intention de renforcer un concurrent en Ligue 1 à cette période de l’année.

Ils souhaiteraient plutôt le céder à un club étranger. C’est dans ce contexte que le Besiktas s’est alors positionné pour l’ancien milieu de Manchester United et paraît proche d’arracher la mise dans ce dossier. Foot Mercato assure en effet que le Stade Rennais est en négociations avancées avec le club truc pour Nemanja Matic. Plusieurs sources confirment que les échanges sont très positifs et devraient aboutir assez rapidement à la conclusion de cette affaire. Les deux écuries espèrent même trouver un accord pour son transfert dans les prochaines heures afin de conclure ce deal le plus rapidement possible.

Le remplaçant de Nemanja Matic est déjà connu

Une fois cette étape franchie, il faudra aussi convaincre le joueur de 35 ans de rejoindre le championnat turc cette saison. En attentant, la direction du SRFC a déjà trouvé son remplaçant en recrutant l’ancien Rémois Azor Matusiwa pour un montant d’environ 15,5 millions d’euros, hors bonus. Le dénouement est donc proche pour Nemanja Matic qui se rapproche inlassablement vers la sortie, six mois seulement après son arrivée en Bretagne.