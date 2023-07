Alors qu'il était sur le point de prolonger au RC Lens, Kevin Danso a vu Naples revenir sur le dossier et le défenseur autrichien a fait son choix.

Mercato RC Lens : Kevin Danso enclin à rejoindre Naples

Après Seko Fofana et Loïs Openda, le RC Lens va peut-être perdre un autre taulier durant ce mercato estival. Longtemps associé à un départ du RCL cet été, Kevin Danso semblait avoir trouvé un accord pour prolonger d'une saison supplémentaire avec les Sang et Or. Problème, l'officialisation se fait toujours attendre aujourd'hui, et Naples est revenu à la charge pour le défenseur autrichien.

Car oui, l'intérêt du récent champion du Scudetto n'est pas nouveau. Emmené désormais par Rudi Garcia sur le banc de touche, le club napolitain a coché le nom de Kevin Danso depuis un bon moment, mais attendait de connaître l'issue du feuilleton concernant Kim Min-jae. Et maintenant que le défenseur sud-coréen est parti rejoindre le Bayern Munich, Rudi Garcia veut un défenseur de qualité pour lui succéder, et l'entraîneur français ne veut que Kevin Danso à l'heure actuelle. Et d'après les renseignements de Foot Mercato publiés ce mardi, le principal intéressé est emballé à l'idée de rejoindre Naples cet été.

Le RCL ne veut pas qu'il parte, Danso n'ira pas au clash

Toujours selon les informations révélées par Foot Mercato, le RC Lens ne veut pas entendre parler d'un départ de Kevin Danso. Franck Haise compte sur son joueur pour la reprise de la saison, et sait qu'il en aura besoin pour la Ligue des Champions. Les dirigeants lensois savent également qu'ils pourront récupérer une indemnité très intéressante l'été prochain, surtout si le défenseur autrichien réalise une saison similaire à celle qui s'est terminée récemment. Autre précision importante, Kevin Danso n'a pas l'intention d'aller contre la volonté de sa direction, ce qui signifie qu'il devrait bien être lensois la saison prochaine.