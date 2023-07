Écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud pour son refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a fait une déclaration forte sur sa situation au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé nargue le Paris SG

Ancien joueur, entraîneur et dirigeant du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez s’est confié sur la situation actuelle de Kylian Mbappé, écarté de la tournée estivale en Asie pour son refus de prolonger son contrat, qui expire dans un an.

« Le PSG met la pression sur le joueur pour qu’il décidé définitivement de rester sur le long terme ou de partir. Le PSG veut montrer que l’équipe passe avant tout. Mbappé est très affecté, et il ne va pas bien. Avec cette situation désormais, je le vois partir cet été. Les fans du PSG sont déçus par Mbappé. Et il est au club depuis plusieurs années, et n’a toujours pas gagné la Ligue des Champions », a expliqué le consultant sportif dans une émission de la Cadena Ser.

Un récit rapidement refroidit par le principal concerné. En effet, à sa sortie du Campus PSG pour la séance d’entraînement du jour avec les locataires du Loft mis en place par Luis Campos, Kylian Mbappé a eu quelques mots pour les nombreux journalistes qui l’attendaient devant le Nouveau Centre d’entraînement du club de la capitale française.

Dans des propos rapportés par le journal Le Parisien, le partenaire de Neymar a notamment lâché : « je vais très très bien. » Contrairement à d’autres situations similaires, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ne compte pas se laisser dicter les termes et exige désormais une prolongation de contrat ou une vente immédiate de son attaquant phare. Reste donc à savoir comment va se terminer ce feuilleton.