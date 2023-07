Après l’échec dans le dossier Jérémy Livolant, l’ASSE se serait lancé sur une piste qui s'était refroidie ces dernières semaines.

Mercato ASSE : Amiens résiste pour Antoine Leautey

Une troisième recrue estivale est toujours attendue à l’ASSE, après celles d'Ibrahim Sissoko (avant-centre) et de Dylan Batubinsika (défenseur central). Ce renfort aurait pu être Jérémy Livolant, mais il va rejoindre Bordeaux. Les Girondins ont fait une offre plus intéressante à l’EA Guingamp, portée à 1,2 millions d'euros, que celle de l’AS Saint-Etienne. Pour faire oublier l'attaquant de Guingamp, les Verts se seront lancés aux trousses de Bryan Soumaré de Dijon, selon les informations de Foot Mercato.

Mais pas que ! Les Verts sont toujours intéressés par le profil d’Antoine Leautey pour qui Amiens fait de la résistance. « On lui a signifié qu'on comptait sur lui et qu'on ne voulait pas qu'il parte. On fait le travail de notre côté pour l'intéresser. Antoine est quelqu'un d'ambitieux et il voit qu'on monte une équipe ambitieuse », a déclaré John Williams, directeur sportif, dans Le Courrier Picard, mardi. Le joueur de 27 ans est sous contrat jusqu'en 2025 et est évalué à 1,5 millions d'euros.

Saint-Etienne passe à l'offensive pour boucler le transfert de Leautey

Malgré l'opposition d’Amiens, l’ASSE a bien l’intention de négocier le transfert du joueur polyvalent. D’après les informations d’Evect, « des contacts ont déjà eu lieu et devraient s'accentuer » pour le transfert d’ Antoine Leautey. Concernant le profil du natif de Versailles, il est ailier droit de prédilection, mais peut jouer sur l’aile gauche et a déjà fait ses preuves en tant que piston dans les couloirs.

Et ce n’est pas tout, il fait partie des meilleurs sprinteurs de Ligue 2. « Laurent Batlles souhaite apporter le danger par les ailes avec son dispositif tactique. L’Amiénois est la priorité des Verts, après l'échec Livolant », a souligné le média spécialisé. Dans les plans de l'entraîneur de Saint-Etienne, Antoine Leautey pourrait occuper le couloir gauche si Niels Nkounkou est finalement transféré à l’Eintracht Francfort.