Suite aux arrivées de Kondogbia, Lodi, Aubameyang et Sarr, le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, a décidé de changer ses plans en attaque.

Mercato OM : Marcelino ne veut plus recruter un avant-centre supplémentaire

Suite au départ d’Igor Tudor, la direction de l’Olympique de Marseille a décidé de confier les rênes de son équipe première à Marcelino. Ami de longue date de Pablo Longoria et ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao, le technicien espagnol a pour mission de mener l’équipe phocéenne vers de nouveaux succès la saison prochaine. Pour ce faire, le coach de 57 ans est déjà l’œuvre pour façonner son groupe selon ses principes et sa philosophie de jeu.

Depuis ses passages au FC Séville, Villarreal et Athletic Bilbao, Marcelino a pratiquement toujours fait évoluer ses équipes en 4-4-2. Pour la mise en place de ce système de jeu à Marseille, les dirigeants phocéens se devaient alors de recruter plusieurs attaquants durant ce mercato. D’autant plus que l’OM ne comptait qu’un seul avant-centre en la personne de Vitinha, après la fin de contrat d’Alexis Sanchez. C’est dans cette perspective que les dirigeants phocéens se sont alors lancés aux trousses de nouveaux renforts offensifs.

Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr sont venus renforcer l’attaque phocéenne. Avec ces arrivées, l’entraîneur Marcelino semble satisfait et a déjà une idée bien précise pour constituer son attaque la saison prochaine. En effet, selon les informations de La Provence, Marcelino serait à présent disposé à évoluer en 4-2-3-1, voire en 4-3-3 plutôt qu’en 4-4-2 cette saison. Ainsi, il n'envisagerait plus de recruter un avant-centre supplémentaire cet été, car Aubameyang et Vitinha devraient partager le poste d'avant-centre.

Pablo Longoria insiste toujours pour Iliman Ndiaye

Par ailleurs, Marcelino compte également sur Ruslan Malinovskyi pour jouer un rôle clé dans son dispositif. Le milieu de terrain ukrainien devrait être évalué juste derrière l'attaquant, offrant ainsi une solution offensive supplémentaire à l'équipe phocéenne. Cela représente aussi une opportunité pour Malinovskyi de se relancer après des débuts décevants à Marseille. L’OM espère aussi attirer Iliman Ndiaye afin d’occuper ce poste de milieu offensif. L’attaquant sénégalais a déjà donné son accord pour rejoindre Marseille cet été.

Le président Pablo Longoria poursuit alors les négociations avec les dirigeants de Sheffield United dans le but de finaliser sa signature. Les dirigeants phocéens comptent boucler cette transaction au plus vite. Avec cette nouvelle approche tactique de Marcelino et un effectif renforcé, l'Olympique de Marseille se prépare à aborder la saison à venir avec confiance et ambition. Les supporters marseillais attendent de voir comment les idées du nouvel entraîneur se matérialiseront sur le terrain, espérant que cette méthode sera efficace, conduisant l’OM à des succès en championnat et sur la scène internationale.