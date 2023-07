Malgré l’intransigeance de Sheffield United, l’OM persiste pour la signature d'Iliman Ndiaye. Une nouvelle offre se prépare pour son transfert.

Mercato OM : Une offre de 17,5 M€ pour Iliman Ndiaye

Alors que les tours préliminaires de la Ligue des Champions approchent à grands pas, l’Olympique de Marseille continue de frapper de jolis coups sur le marché des transferts. Le club phocéen est parvenu à mettre la main sur quatre joueurs et une cinquième recrue pourrait débarquer dans les jours à venir. Courtisé depuis plusieurs semaines par l’OM, Iliman Ndiaye est ouvert à l’idée de signer à Marseille durant ce mercato.

Fervent supporter du club marseillais depuis son jeune âge, l’attaquant sénégalais a rapidement donné son accord pour signer à l’OM. À une année de la fin de son contrat avec Sheffield United, Iliman Ndiaye semble déterminé à rejoindre le club phocéen. Il voit en l'Olympique de Marseille une belle opportunité pour franchir un cap dans sa carrière et ne compte pas la laisser passer. Conscient de la détermination du jeune joueur, le club marseillais est alors revenu à la charge pour sa signature.

En effet, selon les informations dévoilées par le journaliste britannique Alan Nixon, les négociations entre les deux écuries ont repris depuis quelques jours et elles pourraient déboucher sur accord économique. Pour cela, l’OM serait même disposé à faire un nouvel effort financier. La source explique que le club phocéen serait prêt à formuler une offre de 17, 5 millions d’euros en vue de boucler la signature d’Iliman Ndiaye.

Sheffield United ouvert à un départ d’Iliman Ndiaye

Cette proposition sera-t-elle suffisante pour finaliser cette opération ? Les dirigeants marseillais espèrent boucler cette affaire dans les prochaines 24 heures. De son côté, Sheffield United ne ferme plus vraiment la porte à un départ de son avant-centre. Si les dirigeants britanniques se montraient inflexibles dans les négociations avec l’OM, ils semblent désormais ouverts aux propositions pour un transfert d’Iliman Ndiaye afin d’éviter qu’il parte gratuitement la saison prochaine.

Cette ouverture pourrait faciliter l'aboutissement des négociations entre les deux écuries. Le club présidé par Pablo Longoria paraît pour le moment déterminé à renforcer son effectif dans le but de bien aborder les tours préliminaires de la Ligue des Champions, prévus les 8 et 9 août prochain. Avec déjà quatre recrues de qualité et la probable arrivée d’Iliman Ndiaye, l'OM entend se montrer compétitif et ambitieux pour la saison à venir. Les prochaines heures seront cruciales pour déterminer l'issue de cette affaire.