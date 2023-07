En plein mercato, les rumeurs autour de la vente OM à l’Arabie saoudite enflamment les réseaux sociaux. Mais leurs véracités suscitent des doutes à Marseille.

Vente OM : Frank McCourt cède face à l'Arabie saoudite ?

L'Olympique de Marseille vit un mercato estival très agité, avec l'arrivée de plusieurs recrues de grande renommée. Les Phocéens ont réussi à attirer Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, et une cinquième recrue, Ruben Blanco, est sur le point d'être annoncée. Ces investissements massifs font naître quelques interrogations quant à l'origine des fonds utilisés par le club, d'autant plus que son déficit financier reste conséquent.

Frank McCourt, milliardaire et actuel propriétaire du club phocéen, n'a jamais montré une telle dépense antérieure. Certains y voient un signe précurseur d'une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille à des investisseurs plus fortunés. Ces rumeurs se sont intensifiées ces derniers temps, lorsque Moaid Mahjoub, un homme d'affaires proche des dirigeants saoudiens, a déclaré sur les réseaux sociaux que l’Arabie saoudite aurait finalement racheté l'OM.

Il affirme que Frank McCourt, longtemps inflexible dans les négociations, aurait fini par céder face à l'offre colossale des Saoudiens. "L’Arabie Saoudite va racheter le club français de Marseille", a-t-il récemment posté sur son compte Twitter. Cette annonce s’est aussitôt répandue dans la twittosphère marseillaise comme une traînée de poudre. D’autant plus que, selon le journaliste David Heller de Bloomberg, le PIF, déjà propriétaire de Newcastle, se préparerait à racheter un autre grand club européen. Tout indique que l’OM serait ce club en question.

Des informations qui suscitent le doute à Marseille

Cependant, la fiabilité des déclarations de Moaid Mahjoub est mise en cause, car il avait déjà fait des annonces par le passé, notamment concernant le rachat de Manchester United par des investisseurs saoudiens, qui ne se sont jamais matérialisés. Cette nouvelle annonce d'une vente imminente de l'OM à l'Arabie saoudite suscite ainsi le doute du côté des supporters marseillais.

De son côté, Frank McCourt n'a jamais confirmé être sur le point de céder son bien à un potentiel acquéreur. Au contraire, le milliardaire américain affirme régulièrement que son "OM n'est pas à vendre" et reste aux commandes du club. Il est possible que les investissements massifs réalisés par le club présidé par Pablo Longoria soient le fruit d'un plan à long terme pour améliorer l'équipe et viser des objectifs sportifs ambitieux.

Il convient donc d'être prudent face aux rumeurs de vente OM à l'Arabie saoudite, d'autant plus qu'aucune confirmation officielle n'a été donnée par les parties concernées. La situation reste floue, et il faudra attendre des déclarations officielles pour connaître réellement l'avenir du club. En attendant, les supporters marseillais ont les yeux rivés sur l'évolution du mercato, espérant que les nouvelles recrues annoncées apporteront un nouvel élan à leur équipe favorite.