La future vente de l'OM à l'Arabie saoudite se concrétise. Un homme d’affaires proche de gouvernement saoudien a vendu la mèche sur ce dossier.

Vente OM : Frank McCourt proche de céder son club à l’Arabie saoudite

Le mercato estival bat son plein du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen s’arrête à frapper un très gros coup sur le marché des transferts avec la probable arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea, les rumeurs autour de l’avenir du club phocéen se multiplient. La dernière en date fait état d’une vente imminente de l’OM à l’Arabie saoudite.

C’est le média Saudi Sky Sport qui a récemment dévoilé l'information, en indiquant que l’actuel propriétaire de l’OM, Frank McCourt, serait finalement prêt à céder son club à des investisseurs plus fortunés. Longtemps intransigeant dans les négociations, le milliardaire américain serait revenu sur sa décision après une longue période de réflexion. Il aurait fini par succomber face à la proposition colossale des dirigeants saoudiens.

Même si le montant exact de la transaction n’a pas été précisé, Moaid Mahjoub, homme d’affaires proche du gouvernement saoudien et impliqué dans la diplomatie du Royaume à l’étranger, a, lui aussi, confirmé cette tendance. Il assure que la vente de l’OM à l’Arabie saoudite est sur le point d’aboutir. "L’Arabie saoudite va racheter le club français de Marseille", a-t-il posté sur son compte Twitter. Cette annonce suscite de vives réactions sur la toile.

Vente OM : Un grand bouleversement se prépare à Marseille

Si cette future acquisition venait se confirmer, elle aurait forcément un impact majeur sur l'avenir de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants saoudiens, dotés d'une puissance financière quasi illimitée, pourraient injecter des fonds importants pour le bon fonctionnement du club marseillais. Cela permettrait à l'OM de renforcer son effectif, d'attirer des joueurs de renom et de s'installer durablement parmi les meilleurs clubs européens.

À noter que l’Arabie saoudite a déjà réalisé plusieurs acquisitions dans le domaine du football. Satisfait de son investissement à Newcastle, le pays le plus riche du Moyen-Orient entend racheter un autre club dans l’un des plus grands championnats européens, et son choix semble se porter sur l’Olympique de Marseille. En investissant à l’OM, les dirigeants saoudiens rêvent de concurrencer le Qatar en France et de s’offrir un club aussi emblématique et prestigieux que le PSG.

Toutefois, rien n’est encore dans ce dossier si sensible. Il faudra prendre cette annonce avec prudence. Les prochains jours et semaines seront cruciaux pour voir si la vente OM à l’Arabie saoudite aboutira et quelles seront les retombées pour le club et son environnement.