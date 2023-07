Un latéral droit va s'engager avec le FC Nantes. Sous contrat avec Mayence, il était prêté au RCD Espanyol la saison dernière.

Mercato FC Nantes : Ronaël Pierre-Gabriel va signer pour trois ans

Après un début de mercato plutot calme dans le sens des arrivées, le FC Nantes a décidé de passer à la vitesse supérieure. Avant l'officialisation de Lamine Diack, attendue dans la semaine, le FCN travaille sur le dossier de son latéral droit. Objectif : remplacer Sébastien Corchia, parti à Amiens en Ligue 2, pour suppléer Fabien Centonze, titulaire au poste.

Dans cet optique, le FCN s'est rapproché de Ronaël Pierre-Gabriel. Ouest-France annonce qu'un accord a été trouvé entre le joueur de Mayence et les Canaris. L'ancien joueur du Stade Brestois et du RC Strasbourg devrait s'engager trois ans avec les hommes de Pierre Aristouy. Il est estimé à 3 millions d'euros.

Formé à l'AS Saint-Etienne, le joueur de 25 ans n'arrive pas à se stabiliser dans un club. Transféré à Monaco dans un premier temps, il n'a pas convaincu, et s'est retrouvé sur la liste des indésirables au bout d'un an à peine. Parti en Allemagne, à Mayence, pour retrouver du temps de jeu, Ronaël Pierre-Gabriel a déçu le club allemand, qui s'est empressé de l'envoyer en prêt. D'abord à Brest pendant deux ans, puis à Strasbourg pendant quelques mois et à l'Espanyol Barcelone qui l'a accueilli ces 6 derniers mois. Il a disputé 23 matchs au total la saison dernière.

Deux autres signatures attendues dans la semaine ?

Le FC Nantes s'est enfin activé en cette fin de juillet. Passé à deux doigts de la relégation sportive la saison dernière, les Canaris doivent absolument renforcer un effectif qui s'est largement dégarni ces derniers jours. Ludovic Blas, Andrei Girotto, Alban Lafont... nombre de cadres sont partis ou sont en instance de départ.

Des joueurs que Nantes commence tout juste à remplacer. Le recrutement de Lamine Diack devrait être officialisé sous peu, tandis qu'un accord a été trouvé avec l'attaquant des Young Boys,Meschack Elia. Reste à convaincre le club suisse. Douglas Augusto pourrait aussi s'engager sous peu avec le club de Franck Kita.