Comme chaque été depuis son arrivée au FC Nantes, Alban Lafont fait l'objet de convoitises. Si plusieurs équipes se sont manifestés, un club espagnol se retire.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont n'ira pas au Celta Vigo

Peut-on espérer voir Alban Lafont de retour à la Beaujoire ? Cette question reste dans les têtes des supporters nantais qui aimeraient voir leur gardien continuer l'aventure. Cependant, rien n'est moins sûr, car le joueur dispose d'un bon de sortie en cas d'offres intéressantes. Et des offres, le joueur n'en manque pas. Si plusieurs clubs s'intéressent à son profil, une porte vient de se refermer pour l'ancien gardien de la Fiorentina.

En effet, alors qu'un intérêt du Celta Vigo était annoncé, RMC Sport révèle que le club espagnol n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le portier français pour son transfert. Sans divulguer les raisons, le média affirme qu'il ne rejoindra pas les derniers 13es de Liga.

Alban Lafont dispose d'un bon de sortie

Si la direction du FCN a donné un bon de sortie à son gardien numéro 1, celui-ci se termine fin juillet, soit dans quelques jours. Si Alban Lafont n'a pas trouvé d'équipe d'ici-là, la formation de Pierre Aristouy le considèrera comme un membre de l'effectif la saison qui arrive. Une situation qui met le FC Nantes dans l'embarras puisque son contrat se termine en juin 2024 et la possibilité de voir le portier partir libre s'agrandit de jour en jour.

De plus, l'international français dispose de la plus grande valeur dans l'effectif et une rentrée d'argent permettrait aux Canaris de commencer un mercato à la peine. Si plusieurs remplaçant ont été ciblés, les chances de le voir rester grandissent chaque jour. Après avoir perdu Ludovic Blas qui a signé au Stade Rennais et Andrei Girotto en partance pour l'Arabie saoudite, le FC Nantes ne veut plus perdre de cadres avant le début de saison, comme en témoigne la prolongation de Marcus Coco.