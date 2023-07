La direction de l’OM est en négociations avancées avec Fenerbahçe pour le transfert de Cengiz Under. Les deux clubs sont sur le point de tomber d’accord.

Mercato OM : Fenerbahçe proche d’un accord total pour Cengiz Under

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille se montrent très actifs sur le marché des transferts et les effets commencent à se faire ressentir. Le club phocéen a déjà réussi à boucler les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Quatre gros coups réalisés par la cellule de recrutement olympienne qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque le gardien de but Ruben Blanco est en passe de faire son retour à Marseille. L’officialisation de sa signature est imminente.

En attendant, l’OM est proche de perdre Cengiz Under, qui se rapproche de plus en plus d’un retour en Turquie, son pays natal. Les dirigeants de Fenerbahçe ont récemment engagé les négociations avec leurs homologues marseillais en vue de recruter le joueur de 26 ans et sont proches de finaliser cette opération inattendue. En effet, selon les informations de L’Équipe, les discussions avancent dans la bonne direction, et un accord économique est proche d’être conclu entre les deux écuries.

Certains médias assurent pour leur part que Cengiz Under serait proche de rejoindre Fenerbahçe contre un montant compris entre 12 et 15 millions d’euros, ce qui représenterait une belle vente pour l’OM. Le club phocéen réaliserait ainsi une intéressante plus-value sur ce joueur acheté 8,4 millions d’euros à l'AS Rome en 2022. Pour le moment, les positions se rapprochent, et le transfert de Cengiz Under à Fenerbahçe semble en très bonne voie.

Cengiz Under déjà d’accord pour signer à Fenerbahçe

Avec la récente arrivée d’Ismaïla Sarr qui part pour être titulaire sur le flanc droit de l’OM, Cengiz Under risque de voir son temps de jeu chuter de façon considérable la saison prochaine. Conscient de cette situation, l’attaquant turc envisagerait d’aller voir ailleurs durant ce mercato. Le Fenerbahçe s’est donc rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets.

Les dirigeants turcs ont d’ailleurs pris les devants et un accord a quasiment été trouvé avec le joueur grâce notamment à sa volonté de retourner en Turquie. Le journaliste Nicolo Schira révèle en effet que Cengiz Under aurait déjà donné son accord verbal pour signer un contrat de 4 ans avec Fenerbahçe. L’ancien attaquant de Leicester City a visiblement été convaincu par le projet sportif de la formation turque, qui devra à présent trouver un terrain d’entente avec l’OM pour finaliser cette transaction. Les négociations sont en cours entre les deux clubs.