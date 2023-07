Après avoir fait le forcing pour valider son départ au RB Leipzig, Loïs Openda a envoyé une nouvelle pique au RC Lens via une interview.

Mercato RC Lens : Loïs Openda rabaisse encore le RCL

Il a su conquérir le coeur des supporters lensois la saison dernière. Mais avec ses différents agissements depuis plusieurs semaines, Loïs Openda s'est sans doute mis ses anciens supporters à dos. Maintenant qu'il est parvenu à rejoindre le RB Leipzig pour un montant de plus de 45 millions d'euros (bonus compris), l'attaquant belge revient assez souvent sur son début d'été tumultueux dans le nord de la France. Lorsqu'il était toujours au RC Lens, il avait livré une première interview dans les colonnes de L'Équipe où ses propos n'avaient pas été bien reçus par les supporters Sang et Or.

"Je sais bien qu’il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens mais Leipzig, c’est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m’expliquent que j’ai besoin d’une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur." Hier, c'est face à la presse que l'attaquant belge s'est exprimé à l'occasion de sa présentation officielle. Et pour la seconde fois, Loïs Openda n'a pas manqué de rappeler que le RC Lens était d'un niveau inférieur à Leipzig. "Leipzig s’est très bien développé ces dernières années et est à un niveau un peu plus élevé que mon dernier club. Je veux toujours m'améliorer et me mesurer au plus haut niveau. C’est pourquoi je n'ai pas eu à réfléchir longtemps."

Le RC Lens cherche toujours le remplaçant de Loïs Openda

Malgré le recrutement de Morgan Guilavogui en début d'été, Franck Haise veut absolument que Loïs Openda soit remplacé. La piste la plus chaude à l'heure actuelle mène à Levi Garcia, attaquant trinidadien qui évolue actuellement à l'AEK Athènes. Les discussions ont d'ores et déjà commencé, mais les dirigeants grecs se montrent particulièrement gourmands, et veulent récupérer au moins 33 millions d'euros pour laisser filer leur joueur. Le profil de Levi Garcia correspond parfaitement à ce que recherche Franck Haise, avec un jeu similaire à celui de Loïs Openda. Reste à savoir si le RC Lens va parvenir à boucler l'opération.