L’ASSE a annulé son dernier match amical de préparation contre le Montpellier HSC, car plusieurs joueurs sont malades dans le groupe.

ASSE : Le dernier match amical contre le Montpellier HSC annulé

L’ASSE se limitera aux quatre matchs amicaux livrés pendant la préparation estivale. Le dernier match prévu contre le Montpellier HSC, ce samedi, ne pourra plus se tenir, parce qu’il a été annulé. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le club ligérien a justifié cette décision. « En raison d’une épidémie de gastro-entérite touchant l’effectif de Laurent Batlles, le dernier des cinq matchs de préparation des Verts qui devait se tenir, demain samedi, contre le Montpellier HSC au domaine de Grammont, est annulé. »

Un coup dur pour Laurent Batlles et Saint-Etienne

C’est un coup dur pour Laurent Batlles de ne pas pouvoir disputer ce match contre le club de Ligue 1. Il projetait en effet d’aligner son équipe type et peaufiner son projet de jeu lors de cette dernière rencontre. Cela après avoir procédé à une large revue d'effectif sur les matchs précédents. « J'ai eu quelques difficultés à construire l'équipe. Il a fallu que je gère les temps de jeu, ce n'est pas évident de créer quelque chose […]. J'aurais préféré amener certains joueurs à 70 minutes. Ce n'était pas facile, mais à partir de samedi, on y verra plus clair. On va essayer de partir à Montpellier avec une équipe qui ressemblera à celle qui jouera contre Grenoble lors de la première journée de Ligue 2 », avait annoncé l’entraîneur de l’ASSE, à l’issue de la victoire sur Annecy (3-2), mercredi.