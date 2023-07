Alors que l'OM continue de se préparer pour la reprise de la saison, une excellente nouvelle est tombée pour le retour de la Ligue 1 contre Reims.

OM : Le Vélodrome déjà à guichets fermés face à Reims

On prend les mêmes et on recommence côtés supporters marseillais. Après avoir réussi à être à guichets fermés sur la totalité des matchs de championnat la saison dernière, le Vélodrome repart sur des bases similaires pour la reprise du championnat le 12 août prochain face au Stade de Reims. En l'espace de quelques jours, la totalité des billets mis en vente par l'Olympique de Marseille ont trouvé preneur. Cela devrait être le cas pour l'ensemble des matchs à domicile cette année, puisque 48 000 abonnements ont été vendus cet été, un chiffre historique dans l'histoire du club.

Face aux Rémois de Will Still, Marcelino ne vivra pas sa toute première rencontre dans l'enceinte du Boulevard Michelet. En effet, l'entraîneur marseillais découvrira le Vélodrome mercredi prochain à l'occasion de la dernière rencontre de préparation face au Bayer Leverkusen. Pour le moment, 32 000 personnes sont attendues, et ce chiffre devrait continuer de grimper assez facilement dans les jours à venir.

Une préparation satisfaisante jusqu'à présent

Hormis la triste défaite face à Eupen (1-0) samedi dernier, l'OM s'est imposé à deux reprises jusqu'à présent sur cette présentation estivale. La première victoire a été acquise le 15 juillet dernier face à Nimes (2-0), avant un nouveau succès jeudi face aux Néerlandais de Waalwijk (1-0). Si les prestations ne sont pas encore très abouties, des joueurs sortent nettement du lot, à l'image d'Emran Soglo, ou encore Pape Gueye, deux joueurs qui marquent beaucoup de points auprès de Marcelino.

Geoffrey Kondogbia, première recrue marseillaise de l'été, se fait également remarquer pour son impact au milieu de terrain. Arrivés récemment, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont eux aussi montré de belles choses jeudi en Allemagne, et c'est plutôt prometteur pour la suite des évènements.