L’ASSE affronte Grenoble, samedi prochain, en ouverture de la Ligue 2. À une semaine de ce match, les Verts profitent d’une nouvelle en provenance d’Isère.

ASSE : Laurent Batlles a une semaine pour affiner son plan de jeu

L’ASSE a annulé son dernier match amical, prévu initialement ce samedi, contre Montpellier. Finalement, les Verts vont se concentrer, pendant la dernière semaine, sur les séances d’entrainement à l’Etrat pour boucler leur préparation estivale. Laurent Batlles a donc peu de temps pour mettre son équipe type en place et surtout affiner son plan de jeu. Surtout qu’il n’a pas encore toute son équipe à disposition, en raison des blessures et de l'épidémie de gastro-entérite.

Au sujet du marché estival, Niels Nkounkou veut quitter l’AS Saint-Etienne. Il pourrait rejoindre l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Si ce transfert se fait, les Stéphanois seraient obligés de trouver un joueur à son poste. Et Antoine Leautey, la cible prioritaire actuelle de l’ASSE, est retenu à Amiens où il est sous contrat jusqu’en 2025.

ASSE : Grenoble Foot vire son attaquant Jordan Tell

Pour l’heure, Niels Nkounkou est dans le groupe stéphanois depuis son retour à l’entrainement, mercredi. Cela, à la grande satisfaction de Laurent Batlles, qui souhaite le voir rester à Saint-Etienne. La deuxième bonne nouvelle pour l’équipe ligérienne vient de Grenoble. Le club isérois s’est séparé de son attaquant Jordan Tell (26 ans). Dans un communiqué officiel, GF38 informe avoir mis fin au contrat le liant à l’avant-centre de 26 ans. En raison de la participation de l’international guadeloupéen à la Gold Cup avec la Guadeloupe, au-delà de la date de la reprise collective des entrainements (le 27 juin).

« Jordan Tell était un joueur important, cadre de l’équipe, que nous avions pris soin de prolonger en janvier dernier pour lui montrer notre attachement […] », a regretté l’équipe entrainée par Vincent Hognon. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives la saison dernière, Jordan Tell ne jouera donc pas contre l’ASSE, le samedi 5 aout à Geoffroy-Guichard (15h). Un atout offensif en moins chez l’adversaire des Verts !