Une information contradictoire, en provenance de Picardie, est venue jeter un coup de froid sur l’arrivée d’Antoine Leautey à l’ASSE.

Mercato ASSE : Antoine Leautey aurait décidé de rester à Amiens

L’ASSE veut recruter Antoine Leautey, cela ne fait aucun doute. Laurent Batlles a validé son profil et pense pouvoir le repositionner comme piston gauche en cas de départ de Niels Nkounkou. Cible de longue date de l'AS Saint-Etienne, l’ailier droit d’Amiens avait confié au média Le 11 Amiénois, en fin de saison dernière, qu'il n’est pas insensible à l’intérêt du club ligérien.

Fort de cet intérêt réciproque, la direction stéphanoise est passée à l’offensive pour transférer Antoine Leautey, depuis l'échec avec Jérémy Livolant. Mais le joueur sous contrat jusqu’en 2025 est retenu par son club. Jeudi, Foot Mercato était plutôt optimiste sur sa signature à l’ASSE. « Antoine Leautey a des chances de signer à Saint-Étienne pour compenser le très probable départ de Niels Nkounkou. »

Mais ce vendredi, Le Courrier picard croit savoir que la cible des Verts a finalement décidé de rester à Amiens, alors qu’elle avait donné son accord aux Stéphanois, et qu'il ne restait plus qu’un accord entre les deux clubs. « Antoine Leautey aurait donné son accord pour rester, en attendant l’arrivée de cinq nouveaux joueurs à Amiens », indique e journal régional ce vendredi.

Antoine Leautey finalement convaincu par Omar Daf et Amiens ?

En attendant la confirmation ou non de cette information, il faut rappeler qu'Omar Daf multiplie les déclarations pour insister sur son désir de garder le natif de Versailles dans son équipe, afin de jouer la montée en Ligue 1 cette saison. « Je serais très heureux qu’Antoine continue avec nous. Il rentre totalement dans le projet et dans le jeu qu’on veut mettre en place. Je ferai tout mon possible pour qu’il continue l’aventure à Amiens », avait déclaré le nouvel entraîneur d’Amiens, lors de sa présentation officielle aux joueurs.

John Williams, directeur sportif amiénois, s'oppose aussi au départ du joueur de 27 ans. « On a signifié à Antoine Leautey qu'on comptait sur lui et qu'on ne voulait pas qu'il parte. On fait le travail de notre côté pour l'intéresser. »