Agacé par l’attitude de Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger son bail pour partir libre dans un an, le PSG a pris une nouvelle décision contre le joueur.

Mercato PSG : Le Paris SG supprime Kylian Mbappé de ses affiches

Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, ce n’est plus l’amour fou. Depuis la lettre de l’attaquant français à sa direction pour annoncer sa décision de ne pas prolonger son contrat, qui court jusqu’au 30 juin prochain, le buteur de 24 ans ne fait plus partie des plans des dirigeants du club de la capitale française. Privé de la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud, l’international français s'entraîne désormais avec les autres indésirables.

Et alors qu’il a refusé l’offre de 700 millions d’euros de salaire d’Al-Hilla, qui était prêt à verser 300 millions d’euros au PSG pour obtenir sa signature cet été, Mbappé a subi une nouvelle fois la colère de ses dirigeants qui ont décidé de le retirer des dernières affiches publicitaires, où ce sont Neymar, Marquinhos, Marco Verratti, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi qui sont mis en avant. Nasser Al-Khelaïfi ne ferait désormais plus de mystère sur sa volonté de se séparer du champion du monde 2018. Un prix serait même déjà communiqué au Real Madrid pour son futur transfert.

Nasser Al-Khelaïfi a communiqué le prix de Mbappé au Real Madrid

En effet, d’après les informations du journal Marca, Nasser Al-Khelaïfi aurait communiqué le prix de Kylian Mbappé au Real Madrid, un tarif transmis par la mère et représentante de l’ancien joueur de l’AS Monaco, Fayza Lamari. Ainsi, pour laisser partir le natif de Bondy, le PSG réclamerait un chèque de 250 millions d'euros. Mais Florentino Pérez trouve ce montant totalement exagéré pour un joueur qui sera libre dans douze mois. Les décideurs merengues tenteraient donc de faire baisser la note dans ce dossier.