À la recherche d’une solution idoine pour ne pas perdre gratuitement Kylian Mbappé dans un an, le PSG pourrait avoir trouvé sa solution avec Liverpool.

Mercato PSG : Liverpool négocie avec Paris pour Kylian Mbappé

D’après les renseignements fournis ce dimanche par le tabloïd britannique The Mirror Football, les dirigeants de Liverpool auraient entamé des négociations avec leurs homologues du Paris Saint-Germain pour recruter Kylian Mbappé cet été. Alors que le club de la capitale semble bloquer sur ce dossier, les Reds seraient disposés à conclure un deal incluant un prêt d’une saison de l’attaquant de 24 ans avant qu’il n’aille au Real Madrid. En cas d’accord, le club anglais verserait une compensation financière au Paris SG. Mbappé pourrait donc évoluer sous les ordres de Jürgen Klopp la saison prochaine et permettre au champion de France de renflouer ses caisses afin de lui trouver un digne successeur.

« Liverpool est en discussion avec le PSG pour un prêt de Mbappé. Le club est prêt à proposer à Mbappé un prêt d’un an, ce qui le sortirait de Paris, amènerait de l’argent au PSG et permettrait ensuite au joueur de signer au Real Madrid. Les Reds ont été encouragés par le respect du joueur pour le club et le fait que sa mère Fayza Lamari, aussi son agent, est une fan du club », explique le média sportif.

Une solution plutôt intéressante, mais reste à savoir si elle sera acceptée par Nasser Al-Khelaïfi, qui réclame au moins 200 millions d’euros pour la dernière année de contrat de son joueur, et le clan Mbappé, qui tient absolument à honorer son bail à Paris avant de partir librement l’été prochain. Affaire à suivre donc…