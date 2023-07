Comme annoncé par RMC Sport, Ousmane Dembélé est devenu un objectif prioritaire pour le PSG. Et le Barça ne semble pas totalement serein dans ce dossier.

Mercato PSG : Le Paris SG prêt à payer la clause d’ Ousmane Dembélé

Ces derniers jours, plusieurs sources, dont RMC Sport, ont annoncé que l’ailier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, serait tout proche de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Grand fan de l’international français, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à activer sa clause libératoire fixée à 50 millions d’euros et valable jusqu’au 31 juillet, pour l’offrir à Luis Enrique. Une information rapidement confirmée par le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, qui précise que le PSG proposait à Dembélé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, avec à la clé un salaire qui le placerait dans le top 5 des gros revenus chez les Rouge et Bleu.

Actuellement en tournée estivale avec le Barça aux États-Unis, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais devrait passer sa visite médicale avec le Paris SG à Los Angeles. Toujours selon la même source, l’arrivée de l’ancien coéquipier de Lionel Messi serait indépendante de la situation de Kylian Mbappé. RMC Sport ajoute : « dans un scénario idéal, le PSG verrait bien un trio avec Mbappé jouant à gauche, Dembélé à droite et un attaquant de pointe qui reste encore à recruter. » L’entraîneur du club espagnol a été interrogé sur la situation de son attaquant. Et le moins que l’on peut dire, c’est que Xavi Hernandez n’est pas forcément serein dans cette affaire.

Xavi sur l'avenir de Dembélé : « c’est la décision du joueur »

Après la nette victoire du FC Barcelone face au Real Madrid (3-0), lors d'un amical ce samedi, Xavi Hernandez a répondu aux questions concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé, annoncé très proche du Paris Saint-Germain. « J’ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l'ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd'hui : il est capital pour moi. Je lui donne beaucoup de confiance et il m'en donne », a déclaré le technicien catalan en conférence de presse avant de reconnaître que la décision revenait au joueur concernant son avenir. « Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c'est la décision du joueur. Je le vois heureux et c'est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu'il était heureux. Il est très différent », a précisé Xavi.