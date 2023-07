En plein feuilleton sur son avenir au PSG, Kylian Mbappé, toujours associé au Real Madrid, a fait passer un message mystérieux sur les réseaux sociaux.

Mercato PSG : Le Paris SG attend la décision de Kylian Mbappé

L’ultimatum lancé par Nasser Al-Khelaïfi au « meilleur joueur du monde » prend fin ce lundi à minuit. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 24 ans ne dispose plus que de quelques heures pour prendre trancher entre une prolongation d’une saison ou un transfert dès cet été, le président du Paris Saint-Germain ayant déjà fait savoir qu’il était hors de question de le laisser partir gratuitement l’été prochain.

Mais le capitaine de l’équipe de France a déjà envoyé une missive à la direction du club de la capitale pour annoncer son désir d’honorer son engagement jusqu’à son terme, encaisser les 60 millions d’euros de sa prime de fidélité, puis rejoindre librement le Real Madrid dans douze mois. Et alors que le monde du football attend avec impatience sa décision, Kylian Mbappé a enflammé les réseaux sociaux avec un message mystérieux.

Kylian Mbappé prêt à quitter le PSG dès cet été ?

Dans une série de clichés, Kylian Mbappé a partagé des souvenirs de son récent séjour à Monaco et c’est visiblement la dernière photo du partenaire de Neymar qui a retenu l’attention. En effet, le champion du monde 2018 montre trois cartes posées sur une table. D’après plusieurs médias spécialisés, la combinaison « 999 » a une signification particulière en numérologie. « Le numéro angélique 999 symbolise l'aboutissement de quelque chose, un achèvement, un accomplissement, une conclusion. C'est un signe que ce qu'il se passe actuellement dans votre vie arrive à son terme », écrit par exemple le site Astrocenter.

De son côté, le portail Universités Numériques, 999 « demeure le numéro d’achèvement qui s’interprète fin et conclusion d’un cycle de vie dans le domaine spirituel. Il peut par exemple évoquer la fin ou le début d’un nouvel emploi. » Pressé par Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar, Mbappé a-t-il voulu annoncer la fin de son aventure avec les Rouge et Bleu ? Les prochaines heures permettront d’être situé dans ce dossier.