Un attaquant inscrit sur la liste du LOSC pour remplacer Jonathan David, qui est en instance de transfert, a répondu à l’intérêt de Lille.

Mercato LOSC : Alassane Pléa laisse la porte ouverte à Lille

Le LOSC cherche le successeur de Jonathan David, que le club se prépare à transférer contre un montant de plus de 60 millions d'euros. Pour remplacer son meilleur buteur de ses trois dernières saisons, le club nordiste suit plusieurs pistes. Outre les ailiers Keito Nakamura (Linzer ASK, Autriche), Kamaldeen Sulemana (Southampton) ou encore Mike Trésor (KRC Genk), Lille a coché le nom de Gift Orban. L’avant-centre de La Gantoise veut quitter le club belge et n’est pas insensible aux yeux doux du LOSC, comme l’a indiqué Sud Info la semaine dernière.

Le nom d'Alassane Pléa, autre attaquant de pointe, est associé à l’équipe de Paulo Fonseca pendant ce mercato. Natif de Lille, il n’a jamais caché son envie de jouer un jour sous le maillot des dogues. Et justement, il a été interrogé sur son avenir du Borussia Mönchengladbach et sur l’intérêt du LOSC. Sans surprise, il a laissé la porte ouverte au club de sa ville natale. « Si l’occasion se présente, j’y réfléchirai certainement », a-t-il répondu, dans un entretien accordé au Rheinische Post. Je suis né dans la ville, j’ai grandi et j’étais fan du club quand j’étais enfant. »

Alassane Pléa avoue une saison délicate au Borussia Mönchengladbach

Alassane Pléa avait déclaré au sujet de sa volonté de porter les couleurs lilloises un jour : « Ce serait bien. Je n’ai jamais eu la chance de jouer là-bas. Ce serait quelque chose de spécial de jouer devant tous mes amis, toute ma famille. » L’international français (1 sélection) a prolongé son contrat au Borussia Mönchengladbach jusqu’en 2025, il y a un an.

Cependant, il n'est pas exclu qu’il soit tenté par un départ après sa dernière saison compliquée (seulement 2 buts pour 9 passes décisives en 29 matchs de Bundesliga). « La saison dernière a certainement été l’une des plus délicates de ma carrière. Physiquement, je n’étais pas toujours à mon meilleur niveau. Je pense que je n’étais pas utilisé dans une position optimale », a-t-il avoué.