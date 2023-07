Visé par le LOSC pendant ce mercato d’été, un attaquant évoluant en Belgique a lâché une première réponse claire à ses courtisans.

Mercato LOSC : Gift Orban visé pour remplacer Jonathan David

A à la suite des signatures de Hakon Arnar Haraldsson et Samuel Umtiti ces derniers jours, le LOSC poursuit son recrutement. Le club nordiste s’intéresse à l’ailier droit japonais Keito Nakamura du Linzer ASK (en Autriche). Lille cherche également un avant-centre pour prendre la place de son buteur Jonathan David, en instance de transfert.

Les Lillois tente de recruter Gift Orban, attaquant de La Gantoise, comme le confirme Sud Info Sport. « Très en vue depuis la saison dernière, Gift Orban est dans le viseur de nombreux clubs, et plus particulièrement du LOSC, qui souhaiterait s’attacher ses services ». Le Nigérian a séduit davantage les recruteurs des Dogues, jeudi en Ligue Europa Conférence. Il a inscrit un but lors de la large victoire de son équipe contre Zilina (5-1), au 2e tour des préliminaires.

Mercato LOSC : Gift Orban veut quitter La Gantoise

Une bonne nouvelle pour les Lillois, sur cette piste, est tombée. Gift Orban a manifesté son intérêt réciproque à celui du club de Ligue 1. En effet, il veut quitter la Jupiler Pro League pour évoluer dans un grand championnat d’Europe, dont la Ligue 1. « J’aime la Belgique, mais je veux aller dans un championnat plus prestigieux. Je veux juste acquérir plus d’expérience à un niveau plus élevé », a déclaré l’avant-centre de 21 ans. « Je ne regarde pas les autres joueurs, j’essaie juste de tracer mon propre chemin. C’est mon travail de jouer le plus haut possible », a insisté la cible du LOSC.

Recruté au Stabæk Fotball (Norvège) en janvier 2023, Gift Orban s'est lié durablement avec KAA Gent, soit jusqu’à fin juin 2027. Son avenir ne dépend donc pas que de lui. De ce fait, sa situation est évidemment « complexe » comme il l’a souligné lui-même. Par ailleurs, la valeur du jeune Nigérian serait de 20 M€. Ce montant ne devrait pas un souci pour le LOSC qui espère transférer Jonathan David à 60 M€.