Iliman Ndiaye sera la sixième recrue de l’OM. La direction phocéenne s’apprête même à officialiser sa signature d’une manière très originale.

Mercato OM : Iliman Ndiaye a passé sa visite médicale avec succès

Les négociations entre l'Olympique de Marseille et Sheffield United ont été longues et semées d'embûches, mais elles ont finalement abouti à un accord pour le transfert d’Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais, tant convoité par l'OM, va bien rejoindre les rangs du club phocéen cet été contre un montant avoisinant les 15 millions d'euros, faisant de cette transaction un investissement important pour le club marseillais.

Le jeune joueur de 23 ans est un grand fan de l'OM depuis sa jeunesse, et il va enfin réaliser son rêve de porter les couleurs de son club de cœur. Arrivé dimanche soir à l'aéroport de Marignane, Iliman Ndiaye a été accueilli par des centaines de supporters marseillais. L'ambiance était électrique, témoignant de l'engouement des fans pour cette nouvelle recrue. Le milieu offensif polyvalent doit à présent régler les derniers détails avant de s’engager officiellement avec l’OM. RMC Sport assure d'ailleurs qu’Illiman Ndiaye a passé sa visite médicale avec succès ce lundi, il ne reste plus que l’officialisation de sa signature. Et pour cette occasion, la direction de l'OM prépare une surprise assez spéciale.

Marseille reproduit une vidéo spéciale pour Iliman Ndiaye

Ce week-end, une vidéo datant de 10 ans est récemment ressortie sur les réseaux sociaux, montrant le jeune Iliman Ndiaye, déjà très talentueux balle au pied, en costume noir et blanc sur le parvis de la Gare Saint-Charles et épatant la foule par ses prouesses techniques. Ces images ont ému les supporters marseillais, qui ont exprimé leur joie de voir le jeune garçon revenir dans son club formateur. Et cela a donné des idées à la communication de l'OM.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont visiblement décidé de reproduire cette vidéo à l'identique pour marquer l'officialisation de la signature d'Iliman Ndiaye. Sur des images publiées sur la toile, on peut ainsi voir l’international sénégalais revenir au même endroit, cette fois en tant que futur joueur de l'OM. Cette vidéo sera sans doute un clin d'œil à son enfance et à son attachement profond au club présidé par Pablo Longoria.