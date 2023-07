Alors qu’il dispose d’un délai de cinq jours pour trouver un accord avec le Barça concernant Ousmane Dembélé, le PSG viserait un deal record en attaque.

Mercato PSG : Le Real prêt à passer à l’offensive pour Kylian Mbappé ?

Annoncé par différentes sources, Kylian Mbappé ne devrait pas activer son option d’une saison en plus et Nasser Al-Khelaïfi reste inflexible sur sa position : soit il prolonge ou il sera vendu dès cet été. Pour le président du Paris Saint-Germain, il est hors de question que le meilleur joueur du monde quitte gratuitement le club de la capitale.

D’après les informations de Foot Mercato, si le capitaine de l’équipe de France décide malgré tout de rester sans prolonger, le PSG réaffirmera son autorité et Mbappé passera une saison blanche sans jouer. Mais selon d’autres sources concordantes, un tel scénario ne devrait pas se produire puisque Kylian Mbappé s’apprêterait à rejoindre le Real Madrid, qui va accélérer les choses dans ce dossier dans les jours à venir.

Kylian Mbappé au Real Madrid pour 230M€ ?

En effet, selon le journaliste Julien Laurens du média ESPN, Kylian Mbappé devrait prochainement s'engager avec le Real Madrid. « Je pense que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été. Je pense que ça va arriver. Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, le Real Madrid le veut maintenant, et le PSG veut le vendre. Toutes les parties veulent que cela se produise. C'est pourquoi je donne 100% de réussite à ce transfert », a annoncé le spécialiste mercato lors d'un talk-show organisé par la chaîne américaine.

De son côté, Rodrigo Faez assure que le PSG et le Real Madrid devraient rapidement trouver un accord pour le transfert de Mbappé autour de 230 millions d’euros, alors que Nasser Al-Khelaïfi réclamait initialement 250 millions d’euros pour son numéro 7. Une somme qui permettrait tout de même à l’enfant de Bondy de battre le record de la recrue la plus chère de l'histoire devant son coéquipier Neymar et ses 222 millions d’euros.