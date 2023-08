Damien Comolli a répondu à l’inquiétude des supporters de Toulouse FC, au sujet du mercato du TFC, qui joue la Ligue Europa.

Mercato Toulouse FC : Le président du TFC justifie les nombreux départs

Vainqueur de la Coupe de France, Toulouse FC va disputer la Ligue Europa cette saison. Si le club se prépare pour cette compétition européenne, les supporters ne sont pas rassurés, vu le nombre de départs au sein du groupe, notamment de joueurs cadres. Stijn Spierings (milieu défensif), Branco van den Boomen (milieu), Brecht Dejaegere (milieu), Maxime dupé (gardien) sont partis librement du TFC pendant ce mercato estival.

En plus de Rafael Ratao (ailier gauche), transféré à Bahia au Brésil, et de Rhys Healey, meilleur buteur de la saison 2021-2022, parti à Watford. « Si on avait pu garder certains joueurs, on les aurait gardés. Mais ce n’était pas possible, soit sportivement, soit financièrement », a expliqué Damien Comolli dans La Dépêche du Midi.

Les supporters du Téfécé ne devraient pas s'inquiéter, selon Comolli

Outre ces départs, il faut noter l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Carles Martinez Novell (39 ans). Le jeune technicien espagnol va vivre sa première expérience en tant que coach principal d'un club professionnel. Malgré tout, le président du Toulouse FC n’est pas inquiet. Il s’est montré rassurant sur la composition de l’équipe actuelle du Téfécé et la suite du mercato.

« Si j’étais supporter et pas à l’intérieur du club, je pourrais me poser des questions. Mais en interne, on ne s’en pose pas, parce que ce qu’il s’est passé (les nombreux départs, ndlr), on l’avait anticipé. On savait que ça pouvait arriver », a-t-il expliqué.

Damien Comolli : « On est en train de construire une équipe qui sera meilleure »

La direction du TFC a recruté cinq nouveaux joueurs pour se renforcer cet été : Alex Dominguez (gardien), Cristian Casseres (milieu), César Gelabert (milieu offensif), Ibrahim Cissoko (ailier gauche) et Frank Magri (avant-centre). Et le marché des Violets n’est pas clos. « On est en train de construire une équipe qui, on le pense, sera meilleure que ces deux dernières années », a déclaré Damien Comolli.