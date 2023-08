À la veille du match contre le Bayer Leverkusen, Marcelino enregistre des renforts inattendus. 4 joueurs de l’OM ont réintégré le groupe.

OM : 4 indésirables réintègrent le groupe de Marcelino

L’horizon s’éclaircit pour les lofteurs de l’Olympique de Marseille. À la veille du match amical contre le Bayer Levekusen, prévu mercredi à partir de 20h45 au Vélodrome, Jordan Amavi, Konrad de la Fuente, Salim Ben Seghir et Pol Lirola ont été réintégrés au collectif de l’OM. Le compte Twitter GP013 assure en effet que ces quatre joueurs ont bel et bien participé à la séance d’entraînement collectif du club phocéen ce mardi.

Cela laisse présager une bonne nouvelle pour ces indésirables. La décision de les réintégrer dans l'équipe première pourrait en effet leur offrir une chance de prouver leur valeur et de se battre pour une place dans le groupe de Marcelino. En attendant de savoir si le nouvel entraîneur les convoquera dans son groupe pour la saison à venir, ils peuvent espérer de disputer quelques minutes sous le maillot phocéen face au Bayer Leverkusen.

Ce retour est en tout cas une lueur d’espoir pour Jordan Amavi, Konrad de la Fuente, Salim Ben Seghir et Pol Lirola qui avaient été écartés de l’équipe première. Ils n’ont pas pris part au stage de préparation en Allemagne et n’étaient même plus autorisés à garer leur véhicule sur le parking réservé aux joueurs. La situation semble à présent s’améliorer pour ces joueurs.

Pol Lirola se rapproche de la porte de sortie

Toutefois, aucune décision n’a été arrêtée à leur égard, ces quatre joueurs de l’OM figurent toujours sur la liste des potentiels partiels et pourraient être vendus dans les semaines à venir. C’est notamment le cas de Pol Lirola qui se rapproche d’un retour en Espagne. Le Deportivo Alavés semble déterminé à s’offrir les services du latéral droit espagnol.

Pour le moment, les négociations entre les différentes parties sont à l’arrêt, mais elles pourraient rapidement reprendre si les conditions sont réunies. Pour le reste, la direction de l’OM s’active toujours en coulisse pour leur trouver un nouveau point de chute.