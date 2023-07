Nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino travaille avec un groupe de joueurs restreints. Les indésirables ont compris qu’ils ne sont plus les bienvenus.

Mercato OM : Marcelino met en place son loft, 4 joueurs concernés

Au rayon des départs comme des arrivées, l’Olympique de Marseille a prévu plusieurs mouvements lors de ce mercato. Dernièrement, en marge de la présentation de Marcelino, le directeur sportif marseillais, Javier Ribalta, a donné le ton, expliquant que les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir « le plus vite possible ». Si des renforts supplémentaires sont attendus dans les prochains jours, le club phocéen a aussi pour mission de trouver des points de chute aux indésirables.

En attendant, un procédé bien connu en Ligue 1, un "loft" voit déjà le jour à l’OM. Cette méthode consiste à rassembler les joueurs sur lesquels le club ne compte pas dans un groupe qui vit totalement en décalage de l'équipe première. Le nouvel entraîneur Marcelino a déjà commencé à mettre en place ce procédé à Marseille. La Provence assure en effet que quatre joueurs forment déjà ce groupe de travail mis à l’écart.

Il s’agit de Jordan Amavi, Konrad de la Fuente, Pol Lirola et Salim Ben Seghir. Ces joueurs suivent un programme de reprise particulier, et n’ont pas encore participé aux séances d’entraînement collectif. Ils ne sont même plus autorisés à garer leur véhicule sur le parking réservé aux joueurs, indique la source.

Amavi, Lirola, de la Fuente et Ben Seghir se rapprochent de la sortie

Ces quatre joueurs se retrouvent dans une situation incertaine à l’Olympique de Marseille. Salim Ben Seghir, Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad de la Fuente ont tous été prêtés la saison dernière et ont connu des fortunes diverses. Si le premier a obtenu un peu de temps de jeu à l’étranger, les trois derniers n'ont pas réussi à s'imposer dans leurs clubs respectifs. S’ils croyaient encore avoir une chance de se faire une place à l'OM avec l'arrivée de Marcelino, les premiers jours d'entraînement depuis la reprise ont été révélateurs de leur statut précaire.

Ils ont été relégués à des entraînements avec les jeunes, loin des autres joueurs de l'équipe première. De plus, ces indésirables ont été exclus du groupe convoqué pour le premier match amical contre Nîmes. Le traitement réservé à ces joueurs atteste des intentions de l'OM. La situation est particulièrement difficile pour eux. Ils devront trouver un nouveau point de chute cet été s’ils souhaitent bénéficier de plus de temps de jeu la saison prochaine.

Jordan Amavi, dont le contrat se termine en juin 2025 avec l’Olympique de Marseille, souhaite rebondir rapidement, mais aucun club n'a encore mené de discussions concrètes pour son transfert. Les représentants de Pol Lirola, liés à l'OM jusqu'en 2026, cherchent une porte de sortie en Italie, où il a brillé par le passé. Pour Konrad de la Fuente, peu d'informations filtrent sur son avenir, mais il semble peu probable que l’ancien Barcelonais poursuive son aventure à l'OM. Une situation décevante étant donné le potentiel entrevu chez ces trois joueurs. La Commanderie risque de ne plus les voir fouler ses terrains d’ici la fin du mercato estival.