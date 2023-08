Alors que l'OL est toujours surveillé de très près par la DNCG, un gros transfert à 32 millions d'euros pourrait bientôt être acté à Lyon.

Mercato OL : Leipzig propose 32 millions d'euros pour Castello Lukeba

Le feuilleton Castello Lukeba semblait avoir ateint son épilogue quand John Textor a récemment affirmé vouloir compter sur ses pépites pour la saison à venir. Mais finalement, le défenseur français est toujours associé à un départ, et les choses pourraient très rapidement s'accélerer dans les prochaines heures. En effet, après deux offres jugées insuffisantes par les dirigeants lyonnais, le RB Leipzig est revenu à la charge ce mardi, avec une nouvelle proposition à hauteur de 32 millions d'euros assortie d'un pourcentage à la revente, selon les informations divulguées par Fabrizio Romano.

Une offre qui se rapproche des exigences de l'Olympique Lyonnais, et qui pourrait donc être acceptée par John Textor. Pour rappel, Castello Lukeba et Leipzig se sont déjà mis d'accord concernant un futur contrat de 5 ans.

L'OL doit vendre pour se renforcer

Sanctionné par la DNCG en début de mercato estival, l'Olympique Lyonnais n'est pas libre de faire ce qu'il désire sur le marché des transferts. Jusqu'à présent, seuls Skelly Alvero et Clinton Mata ont rejoint l'effectif rhodanien, et cela est bien trop peu pour espérer être compétitif en championnat la saison prochaine.

Les lacunes observées sur les deux dernières saisons sont toujours présentes sur les matchs de présaison, là où l'OL n'a gagné qu'une seule rencontre sur quatre disputées, avec trois défaites au compteur. Il devient donc urgent de renflouer les caisses, car il ne reste plus qu'un mois de mercato estival, et l'équipe de Laurent Blanc est loin de satisfaire les supporters lyonnais. La potentielle vente de Castello Lukeba pourrait débloquer la situation, et permettre aux dirigeants de recruter quelques renforts.