Le CNOSF a rendu un avis défavorable pour maintenir le FC Sochaux en Ligue 2. Mais le FCSM y croit toujours et demande à être réentendu par la DNCG.

FC Sochaux : Romain Peugeot veut saisir la justice

Malgré l'avis négatif du CNOSF, le FC Sochaux veut toujours y croire, par l'intermédiaire de Romain Peugeot qui demande à être réentendu par la DNCG. La rétrogradation passe mal pour le nouvel investisseur qui estime que le dossier n'a pas été correctement étudié. Une décision qu'il n'accepte pas en soulignant la différence de traitement qu'a reçu Châteauroux ou plus récemment les Girondins de Bordeaux, comme l'indique son avocat.

"De tous ceux que j’ai portés, de Châteauroux à Bordeaux et de Valenciennes , c’est celui de Sochaux qui était le plus charpenté financièrement. Aujourd’hui, nous avons vraiment le sentiment de ne pas avoir été entendus. C’est grave, car il s’agit d’une équipe qui s’est maintenue sportivement, il s’agit aussi d’une entreprise avec des salariés, qui ne doit pas payer le fait d’avoir eu un mauvais actionnaire."

Ainsi, via Maître Laurent Cotret, un recours va être déposé au tribunal adminstritaif, comme il le confie dans les colonnes de L'Équipe. "On va contester la précédente décision de la DNCG, mais on va également faire opposition à l'avis du CNOSF, comme c'est prévu par le code du sport. Notre objectif, c'est d'être réentendu par la DNCG, car sportivement et économiquement, on a un dossier en béton. Et même en béton armé. On a quand même 3,7 millions d'euros que les collectivités sont prêtes à nous verser et que l'on a même pas comptés dans notre budget."

Du monde pour soutenir le FC Sochaux

Si de nombreux joueurs comme Camel Meriem, Marvin Martin ou Ryad Boudebouz ont apporté leur soutien, c'est un allié de taille qui vient s'ajouter aux Lionceaux. Déjà très présent dans le rachat du club, Nicolas Pacquot a été reçu personnellement par la Ministre des Sports, de quoi entretenir à nouveau un infime espoir.

Tout se joue dans les mains de la FFF. Le comité exécutif va se réunir ce jeudi selon les informations de L'Est Républicain, une réunion qui a pour but de définir le statut du FC Sochaux. Philippe Diallo décidera ainsi du sort du FC Sochaux.