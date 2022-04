ASSE Mercato : Après Khazri, une autre grosse signature à Sainté ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 avril 2022 à 21:49

ASSE Mercato : En fin de contrat à l'ASSE en juin, Wahbi Khazri ne serait pas forcément opposé à une prolongation. Et il ne serait pas seul à y penser.

ASSE Mercato : Un autre cadre dans la même réflexion que Khazri

En fin de contrat le 30 juin prochain, Wahbi Khazri pourrait rester et parapher un nouveau bail avec l’AS Saint-Étienne. Ce samedi, le portail spécialisé Peuple-Vert a confirmé l’information du quotidien Le Progrès en expliquant que le capitaine des Verts ne serait pas contre l’idée de poursuivre l’aventure dans le Forez en cas de maintien en Ligue 1.

Très épanoui à Saint-Étienne, l’international tunisien de 31 ans reste toutefois concentré sur le sprint final avec l'espoir de maintenir le club stéphanois dans l'élite. Mais il ne serait pas le seul dans cette réflexion. D’après la même source stéphanoise, Ryad Boudebouz réfléchirait lui aussi à la possibilité de poursuivre avec l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. Le meneur de jeu algérien pourrait ainsi également imaginer une prolongation de son bail à l'ASSE en cas de maintien.

ASSE Mercato : Ryad Boudebouz prêt au sacrifice pour Sainte ?

À l’instar de Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz pourrait ainsi prendre la résolution d’étirer son bail qui expire le 30 juin prochain afin de poursuivre avec l’ASSE. Le milieu de terrain offensif de 32 ans pourrait également accepter une baisse de ses émoluments afin de rendre cette prolongation possible. Seulement, comme le souligne Peuple-Vert, la situation sportive de l'international algérien est, toutefois, présentée comme fragile et il n'est pas certain que les dirigeants de l'ASSE voient en lui le futur meneur du club comme l'indique le portail.

Lors des interviews données en marge des rencontres, Boudebouz n'ayant jamais caché qu'il rendait service au club au poste de milieu relayeur et que ce poste n'était pas celui qui lui permettait de s'épanouir. Les négociations n'ont pas encore débuté, mais Boudebouz réfléchirait sérieusement à rester dans le Forez la saison prochaine. En stand-by, ces dossiers devraient devenir prioritaires durant l'été.

Reste maintenant à savoir ce que va décider Loïc Perrin sur ses deux dossiers.