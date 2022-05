FC Nantes-ASSE : La compo de Sainté ! Décision forte de Dupraz

Publié par ALEXIS le 20 mai 2022 à 15:56

Dans l'obligation d'un résultat pour ne pas sombrer en Ligue 2, Pascal Dupraz a fait plusieurs choix importants dans son équipe pour ce FC Nantes-ASSE.

ASSE : Ryad Boudebouz écarté par Pascal Dupraz

Ryad Boudebouz ne figure pas dans le groupe de l’ ASSE qui a débarqué à Nantes, ce vendredi, pour y affronter les Canaris, samedi (21h) au stade de la Beaujoire, selon les informations de L’Équipe. « Pascal Dupraz, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, a décidé de prendre une décision forte en l'écartant », a écrit le quotidien sportif. L’international algérien rejoint ainsi Timothée Kolodziejczak écarté et absent de l’équipe stéphanoise, lors des deux derniers matchs perdus, respectivement contre l’OGC Nice (4-2) et le Stade de Reims (1-2). Le N°7 de l’ ASSE avait pourtant été capitaine deux fois, lors des quatre derniers matchs qu’il a disputés, en l’absence de l'international tunisien Wahbi Khazri. Un choix fort de l'entraîneur savoyard, qui compte remettre les clés de l'attaque à une figure de l'AS Saint-Etienne.

Romain Hamouma comme meneur de jeu ?

Le quotidien sportif indique que Romain Hamouma est pressenti à la place de Ryad Boudebouz dans le onze de départ à Nantes, dans le rôle de meneur de jeu. Une tâche qui va lui permettre d’apporter son soutien aux deux attaquants Denis Bouanga et Wahbi Khazri si l’on en croit la source. L’objectif impératif de Pascal Dupraz et son équipe, actuellement 19e avec 31 points (-35), est de gagner le match contre le FCN. Tout en espérant que le FC Metz, 18e avec 31 points (-29), ne gagne pas face au PSG, déjà champion de France 2022. Ainsi, l’ ASSE finirait à la 18e place de barragiste et affronterait l’AJ Auxerre ou le FC Sochaux, qui s'affrontent ce vendredi (18h30) pour une qualification en barrage contre le 18e de Ligue 1. A noter, Sada Thioub devrait faire son retour dans le groupe et possiblement dans le onze de départ en piston droit.

Compo probable de l’ ASSE contre le FC Nantes

Gardien de but : P. Bernardoni

Défenseurs : E. Mangala, M. Nadé, F. Sacko

Milieux de terrain : S. Thioub, M. Camara, L. Gourna, M. Trauco

Attaquants : D. Bouanga, R. Hamouma, W. Khazri