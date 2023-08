Kylian Mbappé, l'une des stars mondiales du football et actuellement lié au Paris Saint-Germain (PSG), fait parler de lui avec sa stratégie audacieuse pour partir libre du club parisien. Alors que son contrat avec le club parisien n'arrive à son terme qu'en juin 2024, l'attaquant français semble opter pour une voie risquée en refusant de prolonger son contrat.

Kylian Mbappé ira-t-il à la fin de contrat au PSG ?

Le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG prend fin à la fin de la saison en cours, 30 juin plus précisément, laissant planer l'incertitude quant à son avenir au club de la capitale. Le PSG a tout fait pour convaincre sa star de prolonger son contrat, mais jusqu'à présent, Mbappé semble avoir résisté aux avances du club parisien. Son intention est d'aller au bout de son engagement pour partir libre de tout contrat.

Le joueur connait déjà le nom de son prochain club. Il semble d'accord avec les dirigeants du Real Madrid pour les rejoindre à son départ du Paris SG. Les dirigeants meringues expriment, du moins leur entourage, publiquement l'intérêt pour Kylian Mbappé depuis plusieurs saisons. Le club espagnol voit en lui l'héritier potentiel de Cristiano Ronaldo et souhaite l'attirer dans ses rangs pour renforcer son attaque. Mbappé, qui a souvent évoqué son admiration pour le Real Madrid par le passé, pourrait voir ce transfert comme une opportunité de réaliser son rêve de jouer pour le prestigieux club espagnol.

L'option de partir libre ?

Kylian Mbappé semble avoir choisi de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, ce qui signifie qu'il pourrait quitter le club parisien sans aucune indemnité de transfert à la fin de la saison. Cette décision audacieuse est probablement motivée par le désir de rejoindre le Real Madrid sans coût supplémentaire pour le club acheteur du moment qu'il lui signe un gros chèque pour sa prime à la signature.

Les risques pour le PSG ?

Si Kylian Mbappé part effectivement libre à la fin de la saison, le PSG pourrait subir une perte financière considérable. Le club parisien avait initialement acheté Mbappé au club de Monaco pour une somme record de 180M€ en 2017, et le perdre sans récupérer d'indemnité de transfert serait une situation délicate pour la direction du club. Cependant, il reste à voir si le PSG tentera de négocier un transfert cet hiver pour éviter de le perdre gratuitement. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, a déjà annoncé la couleur. Il a fait savoir que Mbappé ne resterait pas au club s'il ne veut pas prolonger son contrat.

Le temps joue en faveur de Kylian Mbappé. Plus le mercato avance et plus il se rapproche de la fin de son contrat, plus la pression sur le PSG pour négocier un transfert à moindre coût augmente.