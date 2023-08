En quête d’un nouveau latéral droit, l’OGC Nice est proche de boucler la signature de Luca Pellegrini. La Juventus compte faciliter son transfert.

Après les arrivées de Morgan Sanson et Jérémie Boga, l’OGC Nice est sur le point d'accueillir sa troisième recrue estivale. Le Gym souhaite impérativement renforcer son flanc gauche, et pour ce faire, plusieurs pistes sont explorées dans ce sens. Si les noms de Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton) et Quentin Merlin (FC Nantes) ont été avancés ces derniers jours, c’est finalement Luca Pellegrini qui est proche de rejoindre Nice.

Mercato OGC Nice : La Juventus met la pression sur Luca Pellegrini

Les dirigeants niçois ont récemment entamé des discussions avec la Juventus afin de boucler sa signature. Cette approche n’a pas été repoussée par les Bianconeri. Bien au contraire, la Juve aurait déjà donné son accord pour le transfert de Luca Pellegrini à l’OGC Nice. Il reste à présent au président Jean-Pierre Rivère et son équipe de s’accorder avec le joueur de 24 ans dans le but de finaliser sa signature. Et c’est là que les choses se corsent, car le principal concerné a d’autres ambitions pour la suite de sa carrière.

Luca Pellegrini privilégie un retour à la Lazio Rome, où il était prêté la saison dernière. Ce désir de revenir dans son ancien club complique les négociations avec l’OGC Nice, qui doit trouver les arguments nécessaires pour le faire changer d'avis. Dans cette quête, le club azuréen devrait être bien aidé par la direction de la Juve. La Stampa assure en effet que le directeur sportif du club italien, Cristiano Giuntoli, met la pression pour placer le défenseur italien à l’OGC Nice.

Malgré les offres de prêt de la Lazio Rome, la Vieille Dame compte vendre Luca Pellegrini au Gym. La Juventus tente donc de régler rapidement cette transaction au profit des Aiglons. Reste à voir comment cette situation évaluera dans les prochains jours. Les dirigeants niçois se montrent très optimistes concernant l’aboutissement de cette affaire.