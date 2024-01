La nouvelle recrue de l’OGC Nice, Valentin Rosier, a officiellement été présentée ce vendredi à la presse et a expliqué les raisons de son arrivée aux Gym.

Mercato OGC Nice : Valentin Rosier était en contact régulier avec le Gym

Ce samedi soir, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse du Matmut Atlantique pour y affronter les Girondins de Bordeaux dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Cette rencontre décisive sera sans doute l’occasion pour Valentin Rosier de faire ses débuts sous les couleurs niçoises. En effet, le latéral droit français a récemment rejoint les Aiglons sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Besiktas. Mais son arrivée à l’OGC Nice est loin d’être une surprise.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rosier a lui-même avoué qu’il était en « contact depuis plusieurs mois » avec les responsables niçois. Suite à son exclusion de l’équipe turque en fin d’année 2023, le joueur de 27 ans n’a pas hésité à répondre favorablement aux avances des Aiglons. L’ancien défenseur de Dijon mentionne avoir échangé avec le directeur sportif Florent Ghisolfi et l'entraîneur Francesco Farioli lors de la période estivale précédant son transfert. « J’avais déjà parlé avec le directeur sportif cet été, et le coach aussi », a-t-il ajouté. Cette confidence montre que les échanges avec les membres clés du staff de l’OGC Nice ont joué un rôle déterminé dans sa prise de décision.

Un transfert évident pour Valentin Rosier

Formé à Rodez avant de faire ses débuts en professionnel à Dijon, Valentin Rosier connait très bien le Championnat de France et l’OGC Nice en particulier. Cette connaissance préalable a visiblement influencé son choix. Le natif de Montauban explique qu'il a discuté de son choix avec son entourage, tout en soulignant qu’un transfert au Gym était une évidence pour lui. « J’en avais parlé avec mes agents et ma maman, donc c’était une évidence pour moi », a-t-il ajouté.

En résumé, Valentin Rosier a choisi de rejoindre le club présidé par Jean-Pierre Rivère en raison de ses contacts réguliers avec les responsables azuréens, d'une connexion immédiate et de sa connaissance approfondie du club. Son choix est mûrement réfléchi et basé sur une compréhension des aspects sportifs et organisationnels de l'OGC Nice. Il espère aider sa nouvelle équipe à atteindre ses objectifs d’ici la fin de la saison.