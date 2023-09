Ce vendredi matin, le joueur de l’OGC Nice Alexis Beka Beka a tenté de se suicider ce vendredi matin. Après plusieurs heures de discussions, il est revenu à la raison.

OGC Nice : Alexis Beka Beka sauvé in extrémis

Nice s’est réveillé ce vendredi matin en pleine terreur. Recruté durant l’été 2022 en provenance du Lokomotiv Moscou, Alexis Beka Beka a tenté de se suicider en se tenant sur le viaduc de Magnan à une hauteur d'environ 100 mètres, situé sur l'autoroute A8 à Nice, dans le sens Italie-Aix. La gendarmerie et les pompiers sont intervenus et selon plusieurs médias, le milieu de terrain de 22 ans ne risque plus rien.

Après plus de trois heures et demie de négociations avec les gendarmes et le psychologue dépêché par Jean-Pierre Rivère et la direction niçoise, le joueur formé au SM Caen est remonté de lui-même vers 14 heures, selon France Bleu Azur et a pu être pris en charge par les secours présent sur place. L’ancien joueur du Lokomotiv Moscou a été pris en charge par les pompiers. L’entourage d’Alexis Beka Beka a donné une première indication sur les raisons de cette tentative de suicide.

Alexis Beka Beka a voulu se suicider pour un mal-être global

Tôt ce matin, lors des premières informations sur cette affaire, le quotidien local Var-Matin a révélé qu’Alexis Beka Beka avait décidé de se suicider après une rupture amoureuse. Mais selon l’entourage du joueur interrogé par France Bleu, cette situation serait liée à un mal-être global du joueur, et non à une déception sentimentale. Le natif de Paris se trouvait en danger à environ 100 mètres du sol, après s'être arrêté sur la bande d'arrêt d'urgences de l'autoroute A8. Deux négociateurs de la gendarmerie ont rapidement été mobilisés et n’ont pas cessé de discuter avec lui afin de le ramener à la raison.

Un psychologue avait aussi été dépêché sur place par l'OGC Nice. La situation inquiétante a duré plusieurs heures. Pour assurer le bon déroulement de l'opération de secours, l'opérateur Vinci Autoroutes avait balisé l'axe et neutralisé la voie de droite. En conséquence, de fortes perturbations ont été observées sur l'A8, avec la formation d'un bouchon d'environ 6 kilomètres. De son côté, le club nordiste a pris la décision d’annuler toutes ses opérations médiatiques de ce vendredi. Ainsi, et à deux jours de la réception du Stade Brestois, la conférence de presse d'avant-match de l'entraîneur Francesco Farioli ainsi que d'un joueur de l'effectif n'aura pas lieu.