Après le match à Strasbourg, l’attaquant du RC Lens Elye Wahi a eu des mots forts pour le milieu de l’OGC Nice Alexis Beka Beka, qui a tenté de se suicider ce vendredi.

Elye Wahi a pensé à son ami Alexis Beka Beka avant le match

Unique buteur de la victoire du RC Lens sur la pelouse du RC Strasbourg ce vendredi soir (1-0), en ouverture de la septième journée de Ligue 1, Elye Wahi a eu une pensée pour son ami Alexis Beka Beka après la rencontre. Le milieu défensif formé au SM Caen a menacé de se suicider depuis le pont de Magnan sur l’autoroute A8. Après avoir inscrit son premier but sous les couleurs du club lensois, l’international Espoirs français a tenu à faire part de son soutien à son « ami Alexis » au micro de Prime Vidéo.

« Avant de parler football, je voudrais avoir une pensée pour mon ami Alexis Beka Beka, qui vient de vivre une situation compliquée. C'était pour lui apporter tout mon soutien. Avant le match, j'ai beaucoup pensé à lui. Une fois sur le terrain, j'ai essayé de faire abstraction de tout ce qui était autour », a déclaré le protégé de Franck Haise après le coup de sifflet du match. Finalement, le joueur de l’OGC Nice a heureusement été pris en charge par les secouristes après de nombreuses heures d’angoisse et de discussions. À la grande satisfaction de Jean-Pierre Rivère et des Aiglons.

L’OGC Nice complètement soulagé après le sauvetage de Bleka Bleka

Après plusieurs heures d'angoisse et de négociations menées par les gendarmes et un psychologue dépêché par la direction de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka a été récupéré saint sauf par les pompiers en début d'après-midi. Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice, a exprimé, dans un communiqué, tout le soutien du club à son milieu de terrain de 22 ans. « Nous sommes avant tout soulagés que tout se soit bien terminé aujourd’hui pour Alexis. Il a été pris en charge. Nous continuerons de respecter le secret médical et nous demandons à chacun d’en faire de même et de respecter sa vie privée. Nous sommes à son soutien ainsi qu’à celui de l’ensemble du club », a déclaré Jean-Pierre Rivère au nom de l’OGCN.