Proche d’annoncer la signature d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone, le PSG serait également sur la bonne voie pour un autre attaquant.

Mercato PSG : Accord total pour l’arrivée de Gonçalo Ramos

Alors que Kylian Mbappé se rapproche de la sortie, le Paris Saint-Germain accélère pour renforcer son secteur offensif. Aux dernières nouvelles, Luis Campos serait très bien avancé dans ses négociations avec les dirigeants du Benfica Lisbonne pour recruter Gonçalo Ramos. En effet, après avoir convaincu le représentant de l’attaquant de 22 ans, le conseiller football du club de la capitale française serait également parvenu à un accord avec les Aigles, à en croire Ruben Uria.

Le journaliste espagnol assure que le club portugais aurait dit oui à la proposition du PSG comprenant un chèque de 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus pour Gonçalo Ramos, soit au total 80 millions d’euros. Une information confirmée par plusieurs médias portugais, qui sont unanimes sur le fait que le compatriote de Cristiano Ronaldo est en route pour Paris. Ruben Uria ajoute que le transfert pourrait être annoncé dans les prochaines heures et le jeune international portugais devrait signer 5 ans, soit jusqu’en juin 2028, en faveur des Rouge et Bleu. De son côté, Fabrizio Romano annonce que le PSG veut faire coup double dans les jours à venir.

Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé annoncés le même jour à Paris ?

D’après les renseignements obtenus par le quotidien L’Équipe, le dossier Ousmane Dembélé est entré dans sa dernière phase de négociations. Le Paris SG accélère dans son mercato pour compléter l’effectif de Luis Enrique. Fabrizio Romano abonde dans le même sens que le journal sportif et indique que le champion de France recrutera Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé dans les prochaines heures ou jours.

Le spécialiste mercato révèle que le plan des décideurs parisiens est de faire signer les deux joueurs d'ici la fin de la semaine. Concernant Gonçalo Ramos, l'insider italien assure qu’il ne reste que quelques détails à régler, l'affaire sera conclue très prochainement, où des tests médicaux pourraient être réservés. Alors que l’équipe poursuit sa tournée estivale en Asie, le PSG pourrait donc officialiser ces deux grosses signatures dans les prochains jours.