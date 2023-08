Placé dans le loft des indésirables, Kylian Mbappé ne fait plus partie des plans du PSG. Le club a pris une nouvelle décision radicale contre le joueur.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi déterminé à vendre Kylian Mbappé cet été

En fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé ne compte pas parapher un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain, qui est déterminé à le vendre durant ce mercato estival. Si le Real Madrid est perçu comme la destination souhaitée par l’attaquant de 24 ans, jusqu’à présent, Florentino Pérez n’a pas encore entrepris la moindre approche auprès des dirigeants parisiens, selon les renseignements obtenus par Le Parisien.

Le PSG, qui attend une offre concrète de la part du Real Madrid, se prépare à une possible tentative du club espagnol dans les derniers jours du mercato. La situation reste donc en suspens, mais Nasser Al-Khelaïfi reste déterminé à vendre Mbappé. D’ailleurs, le club de la capitale française a pris une nouvelle décision fracassante pour le champion du monde 2018.

Le PSG efface déjà les traces de Kylian Mbappé

Proche d’annoncer les arrivées de Gonçalo Ramos (Benfica) et Ousmane Dembélé (Barça), le Paris Saint-Germain prépare déjà l’après-Kylian Mbappé, puisque Randal Kolo Muani (Francfort) et Bradley Barcola (OL) seraient également visés par Luis Campos. Et si la décision de sa direction de l’écarter de la tournée estivale l’irrite, à en croire L’Équipe, la dernière résolution du club envers lui ne devrait pas calmer le capitaine de l’Équipe de France.

En effet, le PSG a mis à jour son site internet ce mercredi, et selon les observations des médias espagnols, le partenaire de Neymar ne figure pas sur la bannière qui met en lumière les têtes de gondole du projet. Les Rouge et Bleu ont tout simplement effacé Kylian Mbappé. Une décision confirmée par le journaliste Andrés Onrubia Ramos du quotidien AS. « Ils l'ont effacé d'un coup. Le PSG reste inflexible dans son idée de le laisser en tribune s'il n'accepte pas d'être transféré. » S’il reste sur sa position de rester sans prolonger d'une saison supplémentaire, Mbappé pourrait ne plus porter le maillot du PSG.