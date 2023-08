Après s’être mis d’accord avec le Benfica Lisbonne pour le transfert de Gonçalo Ramos, le PSG s’apprête à accueillir Ousmane Dembélé en provenance du Barça.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé est dans l’avion pour Paris

Sauf un retournement de dernière minute, Ousmane Dembélé sera un joueur du PSG d'ici à la fin de la semaine. En quête de renforts offensifs pour compléter l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale française a payé le montant de la clause libératoire de l’attaquant de 26 ans. Après six saisons passées sous les couleurs du FC Barcelone, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais s'apprête à faire son grand retour en Ligue 1 contre un chèque de 50 millions d’euros. En conférence de presse, Xavi Hernandez a confirmé la décision de son joueur de rejoindre les rangs parisiens.

« Il nous a dit qu’il voulait partir, qu’il avait une proposition du PSG. C’est une décision personnelle, je me sens mal parce qu’on s’est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait jouer. C’est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu’il nous a beaucoup donné. Un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu’il avait parlé avec Luis Enrique et avec Nasser Al-Khelaïfi et qu’il n’y avait aucun moyen de le convaincre », a déclaré l’entraîneur du Barça après le match amical contre l’AC Milan (victoire 1-0).

Alors que Fabrizio Romano indiquait que le Paris SG souhaitait conclure cette opération avant dimanche, le média espagnol Sport a dévoilé une vidéo montrant Ousmane Dembélé à l’aéroport de Barcelone pour atterrir à Paris ce jeudi après-midi. Luis Enrique aurait même déjà prévu la date de son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs.

Premier entraînement lundi pour Ousmane Dembélé

Même s’il y a encore quelques doutes sur la formule exacte, l’arrivée d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain se précise. Attendu dans la Ville Lumière cet après-midi, l’international français devrait faire sa première apparition à l’entraînement sous les ordres de Luis Enrique lundi prochain. Selon les derniers échos sur ce dossier, les deux clubs devaient s'entendre sur les modalités de paiement et la direction barcelonaise devrait régler son différend avec le clan Dembélé concernant la répartition des 50 millions d’euros. Susceptible de perdre Kylian Mbappé, le PSG est fin prêt à s'attacher les services de Dembélé. Aux dernières nouvelles, Sport précise que dans les prochaines heures, le natif de Vernon paiera la clause, mais par le biais d'un transfert convenu.