Présenté ce jeudi devant la presse, Geoffrey Kondogbia a fait une incroyable annonce concernant une potentielle arrivée d'Antoine Griezmann à l'OM.

Mercato OM : Quand Kondogbia s'amuse d'une potentielle arrivée de Griezmann

Antoine Griezmann sera-t-il la prochaine recrue de l'Olympique de Marseille ? Si cela est peu probable, certains s'en amusent, à l'image de Geoffrey Kondogbia, ancien coéquipier de l'international français à l'Atlético Madrid. Présent ce jeudi en conférence de presse pour sa présentation officielle, le nouveau milieu défensif de l'OM a été interrogé sur ce que lui a dit Antoine Griezmann à propos du club phocéen.

En guise de réponse, Geoffrey Kondogbia a misé sur l'humour, en annonçant que le joueur de l'Atlético pouvait potentiellement être la prochaine recrue marseillaise. "Antoine a toujours aimé ce club. Il était content que je signe à l'OM, pareil pour Renan Lodi. Ça sera peut-être le prochain." Si cette phrase n'a bien évidemment rien de sérieux, cela devrait en revanche suffire pour faire de nouveau rêver les supporters de l'OM sur cette fin de mercato estival. Après la rumeur concernant Cristiano Ronaldo l'an dernier, c'est peut-être au tour d'Antoine Griezmann d'être au coeur d'un nouvel emballement des fans marseillais sur les réseaux sociaux dans les prochaines heures.

Antoine Griezmann n'a jamais caché son affection pour l'OM

Si son arrivée à l'OM semble irréalisable à l'heure actuelle, Antoine Griezmann a toujours eu un faible pour l'Olympique de Marseille. Ces dernières années, Antoine Griezmann affichait fièrement les couleurs du club sur ses réseaux sociaux pour diverses occasions. Il a également eu l'occasion de se rendre plusieurs fois au Vélodrome quand il était plus jeune, et n'avait pas caché son attachement pour l'OM et son stade en 2018, à quelques semaines de la finale de la Ligue Europa entre Marseille et l'Atlético.

"Ce que représente l’OM ? C’est l’ambiance, c’est une ville qui joue pour le foot. Je voulais jouer contre Marseille, lors des huitièmes, quarts ou demies, pour jouer au Vélodrome. Mais avec le tirage au sort, ça ne s’est pas fait. J’adore le stade, j’adore le maillot. Je le trouve beau et pour moi, c’est vraiment le plus grand club en France." La belle histoire serait de voir Antoine Griezmann fouler la pelouse du Vélodrome avec le maillot de l'OM sur les épaules, mais l'opération est encore hors de portée pour Pablo Longoria.