Alors que Martin Terrier est toujours blessé depuis le mois de janvier dernier, Bruno Genesio a donné des nouvelles de son attaquant.

Stade Rennais : Toujours pas de date pour Martin Terrier

8 mois sont passés depuis sa blessure, et Martin Terrier n'a toujours pas rejoué la moindre minute sous le maillot du Stade Rennais. Un retour qui prend visiblement plus de temps que prévu, même si Bruno Genesio continue d'affirmer que son joueur est dans les temps. Mercredi soir, en conférence de presse après la belle victoire rennaise face à Nottingham Forest (5-0), l'entraîneur du SRFC a donné quelques nouvelles de Martin Terrier, sans dévoiler une quelconque date de retour. "On peut dire qu’il est dans les temps. Il avance, il a le moral, il est bien, on verra au fur et à mesure."

Toutefois, ces déclarations de Bruno Genesio ne rassurent pas vraiment les supporters du Stade Rennais. Le fait de ne toujours pas pouvoir donner de date sur un retour à la compétition inquiète, et cela laisse plutôt présager un léger retard dans la récupération du meilleur joueur rennais sur la première partie de saison dernière.

Une attaque déjà bien rodée malgré l'absence de Terrier

Si Martin Terrier n'est toujours pas revenu, l'attaque du Stade Rennais n'est pas mal en point pour autant. Mercredi soir, les Bretons ont offert un festival offensif face à Nottingham Forest, avec une victoire 5-0 qui a grandement satisfait Bruno Genesio. Le prochain rendez-vous pour les Rouge et Noir aura lieu samedi face à Wolverhampton pour un dernier match de préparation avant la reprise du championnat le week-end d'après contre le FC Metz au Roazhon Park. Pour le moment, la dynamique du Stade Rennais est presque parfaite, avec un nul et trois victoires en quatre matchs disputés, et nul doute que Bruno Genesio voudra clôturer sa préparation sur une bonne note samedi prochain.