Gravement blessé depuis le début du mois de janvier dernier, Martin Terrier a donné une indication concernant son retour sur les terrains.

Stade Rennais : Les supporters attendent le retour de Martin Terrier

Depuis le 2 janvier dernier, date de la terrible blessure de Martin Terrier lors de la victoire du SRFC face à l'OGC Nice (2-1), les supporters attendent son retour avec impatience, et surtout avec l'espoir que leur attaquant vedette retrouve le plus rapidement possible ses sensations. À l'heure actuelle, soit plus de 6 mois après le terrible évènement, la rééducation de l'ancien lyonnais se rapproche de la fin, et elle semble se dérouler de la meilleure des façons, d'après les dires du principal intéressé dans un entretien accordé à Ouest-France.

"Ça a bien avancé depuis la dernière fois. Le genou a bien dégonflé, j’ai repris pas mal de mobilité. J’ai repris la course aussi, les appuis, avant de partir à Capbreton (Landes) mi-juin. J’ai retouché un peu le ballon, très léger. J’ai de bonnes sensations." Toutefois, si certains supporters espéraient revoir Martin Terrier sur les terrains dès cet été, il faudra attendre encore un peu.

Encore un à deux mois de patience au moins avant de revoir Martin Terrier

Aucun risque ne sera pris concernant Martin Terrier. Face à un risque de rechute extrêmement élevé après ce type de blessure, l'attaquant du Stade Rennais ne compte pas revenir trop rapidement, et veut s'assurer d'être 100% apte pour reprendre la compétition. Dans l'entretien accordée à Ouest-France, le joueur de 26 ans a affirmé que le mois de juillet serait crucial, tout en annonçant la possibilité de le revoir à la fin du mois d'août ou du mois de septembre.

"Je pense que le mois de juillet va être important pour vraiment connaître mes résultats, mes sensations pour pouvoir potentiellement fixer un objectif de date. Mais là, on ne se pose pas la question pour le moment. On voit que ça progresse et on veut que ça continue. Cette semaine va être cruciale, comme on a accentué le travail. À l’issue, je pourrais peut-être dire si c’est fin août, début septembre, fin septembre." Les jours à venir seront donc déterminants pour le retour de Martin Terrier.