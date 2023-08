À la recherche d’un numéro 9, le PSG se rapproche de la signature de Gonçalo Ramos. Mais Luis Campos tente une dernière manoeuvre pour le buteur du Benfica.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos finalement prêté avec option d’achat ?

Annoncé comme imminent, le transfert de l’attaquant du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos, au Paris Saint-Germain pourrait finalement se conclure sous une autre forme que ce qui a été annoncé ce jeudi matin. D’après les informations relayées par le journaliste portugais Pedro Sepulveda, le conseiller football du club de la capitale française tenterait de finaliser la signature de Ramos dans le cadre d’un prêt avec option d'achat obligatoire.

« Le Paris Saint-Germain tente de convaincre Benfica d'accepter un prêt avec obligation d'achat pour le Fair-Play financier. 65 millions + 15 millions », écrit le spécialiste mercato, qui précise que c’est le champion de France qui tente cette manoeuvre afin de contourner le fair-play financier. De son côté, le Benfica Lisbonne veut vendre maintenant, mais réfléchit tout de même à la proposition du Paris SG. Toujours selon la même source, cette dernière manoeuvre de Paris ne remet pas en cause l’avancée du dossier puisque toutes parties sont confiantes et la finalisation de la transaction est espérée pour la semaine prochaine au plus tard.

Gonçalo Ramos attendu à Paris la semaine prochaine !

Le journaliste Fabrice Hawkins confirme l’information de son homologue portugais et assure que « pour le moment Paris privilégie cette deuxième option, mais dans les deux cas, il est question d'un montant de 65 millions d'euros + 15 millions de bonus. » Le spécialiste de RMC Sport indique qu’une fois les modalités de transfert actées, Gonçalo Ramos signera un contrat de cinq ans avec les Rouge et Bleu PSG. Luis Campos veut finaliser rapidement l'opération, de préférence avant la fin de la semaine prochaine, au plus tard. Le groupe de Luis Enrique devant débuter sa saison le 12 août contre le FC Lorient, pour la première journée de Ligue 1.