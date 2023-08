Le récent point de Loïc Perrin, sur la situation de Niels Nkounkou, indique clairement que l’ASSE reste ferme sur sa décision.

Mercato ASSE : Niels Nkounkou tente de forcer son départ

L’ASSE a levé l’option d’achat de Niels Nkounkou en juin dernier. Les Stéphanois ont déboursé un peu plus de 2 millions d’euros pour le recruter à Everton, à la fin de son prêt concluant. Le défenseur s’est ainsi lié au club ligérien pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2026. Il veut pourtant quitter Saint-Etienne cet été, et fait le forcing pour partir.

« Je venais pour six mois. C'est sur cette base que l'on m'a fait venir. On n'avait jamais parlé d'autre chose avant que je n'arrive pour signer mon contrat. […]. Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter, grâce à mon transfert, j'en serais le premier ravi. S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution », a martelé Niels Nkounkou dans L’Équipe, cette semaine.

Mercato : Saint-Etienne reste ferme sur sa position concernant Nkounkou

Face à la défiance de l'international Espoir français, l’ASSE s’est montré ferme, jeudi, en conférence de presse. Interrogé sur l’avenir de l’arrière latéral à l'ASSE, Loïc Perrin a déclaré : « On avait eu une discussion avec lui, on savait la position de Niels Nkounkou, on lui a expliqué la nôtre ». En effet, la direction du club stéphanois a décidé de garder le joueur de 22 ans. Dans cette optique, elle a repoussé une première offre de l’Eintracht Francfort, estimée à de 6 M€.

Le patron du recrutement à Saint-Etienne a même confirmé la position du club : « Aujourd'hui Niels est là, il était là à l'entrainement ce matin (jeudi). Il fait partie du groupe comme les autres. Sa situation n’a pas évolué depuis début juillet avec l’offre qu’on a reçue et refusée. Pour l'instant on est sur du statu quo. »